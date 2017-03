Thị trường bia rượu: DN nội e sợ DN ngoại đổ bộ

Việt Nam: Thị trường không thể bỏ qua Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Công Thương ngành bia, rượu, nước giải khát, sản lượng sản xuất bia các loại tháng 4 ước đạt 233,4 triệu lít, tăng 14,6% so với tháng 4-2012. Tính chung bốn tháng sản xuất bia các loại ước đạt 827,5 triệu lít, tăng 14,9% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, sản lượng rượu ước đạt 4,8 triệu lít, sản lượng nước giải khát các loại ước đạt gần 19,7 triệu lít, trong đó sản phẩm của Tổng Công ty CP Bia, Rượu - Nước giải khát Sài Gòn ước đạt 12,6 triệu lít, tăng 39,0% so với cùng kỳ. Trong khi đó theo thống kê của Hiệp hội Bia rượu Việt Nam, năm 2012 mức tiêu thụ của người Việt Nam là 2,38 tỉ lít bia, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Có thể thấy với mức tiêu thụ tại Việt Nam như vậy nên thị trường này đã khiến các công ty bia ngoại lớn không thể làm ngơ. Vì vậy, Aneuser-Busch Inbev (AB Inbev) đã lên kế hoạch vào Việt Nam khi xây dựng nhà máy vào năm 2014. Cũng không kém tầm nhìn xa, Tập đoàn Masan đã chi 252 tỉ đồng đang tiến hành mua hãng bia của Phú Yên. Tuy nhiên, các công ty trong nước cũng phần nào vẫn có vai trò. Nghiên cứu của Công ty Monitor Internation cho thấy Sabeco chiếm 34% và Habeco là 19%. Cho nên một loạt các thương hiệu như Sapporo, Asahi của Nhật cũng đã góp mặt vào thị trường này. Riêng bia Heineken vẫn xem Việt Nam là thị trường chính yếu của mình. Theo số liệu các công ty nghiên cứu thị trường, Việt Nam với mức tiêu thụ trung bình khoảng 2,7 tỉ lít bia/năm (khoảng 24 lít/đầu người/năm), Việt Nam đã trở thành nước thứ ba có lượng tiêu thụ bia cao nhất châu Á, sau Nhật và Trung Quốc. TÚ UYÊN