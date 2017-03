Thị trường cuối năm: Điện máy xả hàng sớm

Doanh nghiệp vi tính loay hoay với tỉ giá Trái ngược với các trung tâm mua sắm kim khí điện máy, các doanh nghiệp kinh doanh máy tính lại khá chật vật vì tỉ giá. Đơn cử như máy tính xách tay do được tham chiếu bằng giá USD nên gần đây cũng đã chính thức được điều chỉnh tăng với mức phổ biến là 5%-10% dù trong thời điểm giảm giá. Ông Võ Văn Nghĩa, Trưởng chi nhánh Công ty Bách Khoa, cho biết mọi năm vào thời điểm này, các sản phẩm máy tính hàng công nghệ bán khá mạnh, thế nhưng năm nay nhiều mặt hàng bán khá chậm. Nguyên nhân là do tỉ giá và khủng hoảng kinh tế nên khách mua hàng chậm. Còn theo một giám đốc phân phối khác, ngay cả những doanh nghiệp siêu thị vi tính lớn như Phong Vũ, Hoàn Long, Thành Nhân... thì lượng hàng bán ra cũng khá chậm, thậm chí có doanh nghiệp lượng hàng bán ra giảm 50%-60% so với 2-3 tháng trước.