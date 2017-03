Thị trường đôla tự do khó có 'sóng' lớn

Sáng nay, giá mỗi đôla trên thị trường tự do Hà Nội đã lên mức 17.280 - 17.310 đồng (mua vào - bán ra), tăng 60 đồng so với cuối tuần trước. Sáng qua, các chủ hàng chào giá phổ biến ở 17.240 - 17.270 đồng (mua vào - bán ra). Một chủ hàng trên phố Hà Trung lý giải, giá đôla hồi phục sau nhiều ngày là do các ngân hàng đã hạ lãi suất cơ bản tiền đồng sau quyết định cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước hôm 5/12.

Ngoài ra, khách nước ngoài cũng chuẩn bị gửi tiền về chính quốc chuẩn bị cho dịp Năm mới sắp đến. Trong nước, các doanh nghiệp chuẩn bị ngoại tệ tất toán cho các đơn hàng cuối năm. Nhiều dự báo cho thấy, ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu, lan ra từ Mỹ khiến nguồn kiều hối có thể chững lại vào đầu năm 2009. Tuy nhiên, nhiều dự báo cho thấy giá đôla khó có thể tăng mạnh. Lượng mua vẫn nhỏ giọt và chủ yếu là những người có nhu cầu cấp thiết về ngoại tệ.

Trong tuần qua, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại phổ biến quanh mức 16.975 - 16.980 đồng (mua vào - bán ra). Tỷ giá bình quân liên ngân hàng hôm 8/12 là 16.490 đồng, và các ngân hàng thương mại áp dụng hết biên độ cho phép, với giá bán ra phổ biến 16.985 đồng. So với cuối tuần trước, giá đã nhỉnh thêm 3-5 đồng cho mỗi USD. Ngân hàng Nhà nước cho biết đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, điều hành tỷ giá linh hoạt, bảo đảm góp phần kiểm soát nhập siêu, ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo các chuyên gia ngân hàng, tỷ giá hiện nay là hợp lý trong việc hỗ trợ xuất khẩu, đặc biệt là sau khi các thị trường truyền thống như Mỹ, châu Âu, Nhật đang gặp khó khăn do tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Động thái điều chỉnh tỷ giá thị trường liên ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước cũng cho thấy sự thay đổi không đáng kể trong 2 tuần gần đây. Nguồn cung - cầu ngoại tệ tiếp tục ổn định, có thể tới hết năm 2008. Diễn biến tỷ giá USD/VND trong xu hướng chung với thị trường quốc tế, khi đồng đôla tiếp tục lên giá so với các ngoại tệ mạnh khác.

Trên thị trường quốc tế, theo phân tích của Ngân hàng TMCP Sài Gòn, đồng đôla đang mạnh lên so với đồng euro chủ yếu do hàng loạt các ngân hàng Trung ương châu Âu đồng loạt cắt giảm lãi suất. Do lo ngại suy thoái kinh tế, nhu cầu nắm giữ tiền mặt như đôla, yen tăng lên cũng giúp đôla tăng giá. Theo giới đầu tư, những đồng tiền mạnh với lãi suất thấp đã trở thành “vịnh tránh bão” trong cơn khủng hoảng theo nguyên lý lợi nhuận thấp, rủi ro thấp.

Theo ông Lý Xuân Hải, Tổng giám đốc Ngân hàng Á Châu, hiện nay chênh lệch giữa lãi suất tiền gửi tiền đồng và đôla không quá lớn, chỉ khoảng 4%-6% một năm, trong khi tỷ giá lại có xu hướng tăng. Nếu chênh lệch lãi suất giữa hai đồng tiền tiếp tục thu hẹp, cộng với sự biến động bất thường của giá đôla, nhiều người có khả năng gửi tiền chuyển từ tiền đồng sang đôla, gây áp lực cho tỷ giá và khó khăn cho ngân hàng trong việc quản lý cân đối vốn.

Tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh nhận định, để kích cầu tiêu dùng nội địa, các ngân hàng sẽ tiếp tục giảm lãi suất tiền gửi. Tuy nhiên, các kênh đầu tư khác như vàng, chứng khoán, bất động sản, hàng hoá vẫn giậm chân tại chỗ thì dòng tiền (nội và ngoại tệ) sẽ lại tiếp tục gửi vào ngân hàng. Trong khi dự đoán lãi suất kinh doanh tiền đồng tiếp tục giảm, một số ngân hàng dự kiến lãi suất tiền gửi đôla có thể tăng nhẹ. Điều này khiến việc giữ ngoại tệ có thể tăng cao.

Trên thực tế, lãi suất cơ bản của đôla còn có khả năng xuống thấp. Tại Việt Nam, lãi suất tiền đồng vẫn cao hơn nhiều so với đôla, nên các phân tích cho rằng giá đôla cũng khó tăng cao. Hơn nữa, dự trữ ngoại hối của Việt Nam tăng mạnh và hiện đạt mức khá, nên thị trường ngoại tệ khó có thể “tái sốt” như hồi tháng 6, tháng 7 vừa qua.

Ngân hàng Nhà nước dự báo kiều hối năm nay có thể đạt 8 tỷ USD, tăng 2,5 tỷ USD so với năm 2007. Trong 6 tháng đầu năm 2008, lượng kiều hối chuyển về nước đã đạt 3,5 tỷ USD. Theo thống kê của Liên hợp quốc, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia nhận kiều hối nhiều trên thế giới trong các năm 2006, 2007. Giải ngân của luồng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) dự kiến cũng sẽ không thấp hơn mức của năm 2007.

Theo chuyên gia Tài chính - Đầu tư Đinh Thế Hiển, lượng kiều hối tăng dù tình hình kinh tế thế giới khủng hoảng là do chính sách của Việt Nam thông thoáng hơn về ngoại hối, và ưu đãi hơn cho Việt kiều. Hơn nữa, lãi suất huy động đôla tại Việt Nam cao hơn nhiều nước khác trên thế giới nên không ít Việt kiều chọn cách chuyển tiền về nước gửi tiết kiệm.

Chỉ đến tháng 10/2008, do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính lan ra từ Mỹ, lượng kiều hối đổ về các kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản có xu hướng chậm lại. Chuyên gia Đinh Thế Hiển cũng nhận định khi nền kinh tế Mỹ dần ổn định cuối năm 2009, lượng kiều hối có thể tương đương mức năm 2008.

Nhiều phân tích cho rằng, giá đôla trên thị trường tự do không thể phá trần biên độ cộng trừ 3%. Việc thị trường này đang bị thu hẹp lại nên sẽ không có những đợt "sóng" lớn. Nhiều người đã thận trọng hơn sau cơn sốt ngoại tệ hồi tháng 6/2008, khi giá đôla vọt lên 19.000 đồng, rồi đột ngột sụt xuống còn 17.000 đồng, khiến không ít người lao đao. Ông Hiển nhận định, giá đôla đến cuối năm cao nhất cũng chỉ đạt mốc 18.000 đồng.

Trên thế giới, để đối phó với khủng hoảng tài chính, ngân hàng trung ương các nước đã phải tung tiền ứng cứu bằng cá gói kích thích kinh tế hoặc cắt giảm lãi suất, nên đầu tư vào ngoại tệ (chủ yếu là đôla) không hứa hẹn lợi nhuận cao. Nhiều dự báo cho thấy, trong tháng 12 này, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ phải mạnh tay cắt giảm lãi suất, đưa dần về ngưỡng 0% để đối phó với suy thoái kinh tế. Xu hướng các ngân hàng trung ương trên thế giới sẽ cắt giảm lãi suất cho thấy nắm giữ ngoại tệ lúc này không phải là tối ưu.

Các chuyên gia tài chính thế giới từng cảnh báo, đồng đôla sẽ khó duy trì sự thống trị trong lưu thông tiền tệ quốc tế, do những tín hiệu xấu từ nội tại kinh tế Mỹ và nếu có thể dập được “bão” tín dụng, ít nhất cũng phải đến năm 2010.