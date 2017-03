Thị trường không có lợi cho nhà đầu tư lướt sóng

Công ty chứng khoán Quốc Tế Việt Nam (VIS)

Tuần giao dịch vừa qua có nhiều biến động thất thường. Một phiên tăng điểm mạnh để rồi sau đó là hành động bán tháo lan tràn trên khắp thị trường khiến các chỉ số chứng khoán đồng loạt giảm sâu. Thời điểm cuối tháng, các tin đồn, các dự báo liên quan đến chỉ số CPI, lãi suất cơ bản đã liên tục tác động đến hành vi mua bán của nhà đầu tư. Ngoài ra, những nỗi lo xuất phát từ những khó khăn của các nền kinh tế lớn trên thế giới cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý mua bán của nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là động thái mua bán của khối ngoại.

Mặc dù CPI quý I được công bố ở mức khá cao nhưng quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam ở mức 8% một năm đã góp phần làm ổn định tâm lý nhà đầu tư. Bên cạnh đó, thông tin GDP quý I tăng 5,83%, mặc dù con số này thấp hơn 2 quý cuối năm 2009 nhưng lại là mức tăng khá cao so nếu so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sản xuất thực của Việt Nam đã phục hồi mạnh so với mức đáy của 2009. Các thông tin trên đây sẽ là bệ đỡ cho thị trường chứng khoán trong thời gian tới.

Giá trị mua bán của khối ngoại có phần sụt giảm trong những phiên giao dịch gần đây. Nguyên nhân chính của sự đi xuống này có thể xuất phát từ những khó khăn kinh tế mà chủ yếu xuất phát từ các khoản nợ của Hy Lạp. Tuy nhiên, hiện các nước châu Âu và IMF đã đạt được sự thống nhất về phương án giải cứu quốc gia này. Kết quả này nhiều khả năng sẽ giúp thị trường các nước chuyển biến tích cực hơn trong một vài phiên tới. Như vậy, khi các thông tin trong nước cũng như thế giới đồng loạt mang tính hỗ trợ, khối ngoại có khả năng mua vào mạnh tay hơn.

Tuần này, Vn-Index được dự báo sẽ có diễn biến tích cực hơn.

Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI)

Trong nửa đầu tháng 4, các thông tin từ phiên họp thường kỳ của Chính phủ, kết quả kinh doanh quý I của các công ty niêm yết, xu thế của chứng khoán thế giới sẽ xác định diễn biến của thị trường trong nước. Sau đó các yếu tố về triển vọng kinh doanh của các công ty niêm yết trong quý II sẽ dần bộc lộ. Các quyết định có thể về chính sách tiền tệ sẽ tác động lớn đến xu thế của thị trường trong thời gian còn lại của tháng.

Vn-Index tuần này sẽ phải đối mặt với ngưỡng cản lớn ở 510 điểm và vùng 515-520 điểm. Nhà đầu tư nên giảm mức kỳ vọng lợi nhuận cho các danh mục ngắn hạn và sẵn sàng tăng dần tỷ lệ tiền mặt nếu Vn-Index không vượt được qua các mốc kháng cự nói trên trong thời gian tới. Trong trường hợp mua vào chỉ nên chú ý đến các cổ phiếu có chỉ số cơ bản hấp dẫn hoặc đã có sẵn trong danh mục.

Công ty chứng khoán VnDirect

Tương lai của thị trường chứng khoán trong năm 2010 phụ thuộc rất nhiều vào chính sách tiền tệ của nhà nước trong các tháng còn lại. Nhìn vào giá các mặt hàng trên thị trường thế giới tiếp tục tăng cao do chính sách hỗ trợ kinh tế của các nước lớn vẫn tiếp tục được duy trì có thể nói khả năng khống chế lạm phát của Việt Nam dưới 7% đồng thời đạt tăng trưởng kinh tế 6,5% như đã đề ra rất khó đạt được. Khả năng nới lỏng tín dụng để kích thích tăng trưởng kinh tế dễ xảy ra hơn là thắt chặt để khống chế lạm phát. Do vậy, xác suất VN-Index tăng lên trên mức 545 điểm trong quý II là rất cao.

Nhà đầu tư nên xác định rõ thời hạn đầu tư của mình. Trong 2 đến 3 tháng tới để đạt được lợi nhuận 10-20% nhà đầu tư cần chọn lựa tốt các danh mục đầu tư, thực hiện chiến thuật mua và nắm giữ chờ đến khi Vn-Index đạt đỉnh cao mới trong năm để hiện thực hóa lợi nhuận. Hiện rất khó có thể đạt các lợi nhuận cao trong ngắn hạn, nhà đầu tư lướt sóng nên tuân thủ kỷ luật là bảo toàn vốn khi Vn-Index xuống dưới 500 điểm trong trường hợp xấu. Việc giải ngân tham gia thị trường trở lại có thể xem xét khi thị trường giảm sâu hoặc quay trở lại mức trên 500 điểm.

Vn-Index có thể hồi phục nhẹ trong tuần từ 28/3 đến 2/4. Biên độ dao động trong khoảng 500-517 điểm.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt (AVSC)



Trong tuần này, thị trường sẽ đón nhận thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh quý I/2010 của các doanh nghiệp niêm yết. Vn-Index có thể sẽ tăng điểm nhẹ trong vài phiên tới, thị trường sẽ có sự phân hóa giữa các mã cổ phiếu. Mặc dù vậy, nhà đầu tư nên thận trọng, tranh thủ tái cơ cấu danh mục hoặc tăng tỷ lệ nắm giữ tiền mặt trong các phiên tăng điểm. Yếu tố nâng đỡ thị trường có thể đến từ sự vận động đi lên của chứng khoán thế giới.



Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS)

Thị trường nhiều khả năng sẽ biến động trong biên độ hẹp trong tuần này nên hoạt động giao dịch lướt sóng sẽ khá khó khăn. Nhà đầu tư ngắn hạn nên chờ đợi xu hướng thị trường rõ ràng hơn mới tham gia thị trường. Trong khi đó, nhà đầu tư dài hạn có thể lựa chọn những phiên thị trường giảm sâu (trên 1%) để gia tăng lượng cổ phiếu nắm giữ và hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính trong giai đoạn này.

