Thị trường ngoại tệ dịu lại

Lúc 10h sáng nay 24/3, giá USD tại khu vực Hà Trung và Trần Nhân Tông (Hà Nội) dao động ở mức 17.750 – 17.950 đồng (mua vào – bán ra), giảm trên dưới 50 đồng so với cuối chiều qua. Chỉ một tiếng sau, giá bán tiếp tục giảm 100 đồng, xuống còn 17.850 đồng. Với mức giá cửa hàng mua vào 17.750 đồng sáng nay, những người hôm qua mua USD với giá bằng hoặc cao hơn 17.850 không thể bán được.

Chiều tối 23/3, thông tin rò rỉ về việc Ngân hàng Nhà Nước sắp nâng biên độ tỷ giá lên 5% khiến thị trường ngoại tệ tự do trở nên sôi động. Các nhà đầu tư lùng sục mua USD với hy vọng giá sẽ tiếp tục tăng cao, nên gom hàng chờ lướt sóng. Vào cuối ngày, nhiều cửa hàng đẩy giá lên mức 18.000 đồng và tuyên bố hết đôla để bán.

Tuy nhiên sáng nay 24/3, do thị trường chưa đạt được mức cao như mong đợi nên giao dịch trầm lắng, ít khách đến bán và cũng không mấy ai mua dù giá giảm. Một khách hàng đến điểm giao dịch tại phố Hà Trung cho biết anh mang đôla đến nhưng lại đem về vì bán lúc này chưa được giá.

Một cửa hàng thu đổi ngoại tệ cho biết giá chưa đạt kỳ vọng của khách hàng trong sáng nay nhưng sắp tới có thể sẽ tăng, khi các ngân hàng mạnh tay áp dụng biên độ tỷ giá mới. Thực tế sáng nay, hầu như không có ngân hàng nào để giá sát trần cho phép, khác hẳn với trước khi nới biên độ.

Tỷ giá liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng 24/3 là 16.980 đồng ăn một đôla. Nếu áp dụng biên độ 5%, các ngân hàng có quyền để mức cao nhất lên đến 17.829 đồng mỗi USD. Tuy nhiên, giá bán tại Vietcombank sáng nay chỉ là 17.770 đồng, Bắc Á là 17.740 đồng. Đáng chú ý, chênh lệch giá mua vào và bán ra được các ngân hàng nới rộng, trên dưới 150 đồng, thay vì để sát nhau như mấy ngày trước. Giá mua vào tại Vietcombank và Bắc Á lần lượt là 17.590 và 17.620 ăn một đôla.

Thị trường vàng sáng nay cũng bớt nóng. Nếu như buổi sáng các thương hiệu vàng miếng chủ yếu để biên độ khá rộng từ 100.000 đến 150.000 đồng thì đến trưa đã co hẹp lại để kích cầu. Vàng miếng của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tại TP HCM 19,98 – 20,05 triệu đồng mỗi lượng (mua vào – bán ra). So với mức giá 19,97 – 20,07 triệu đồng mở cửa sáng nay, biên độ mua bán đã được SJC co lại chỉ còn 70.000 đồng. Tại Hà Nội, vàng miếng SJC giao dịch ở mức 19,97 – 20,09 triệu đồng mỗi lượng.

Trên thị trường thế giới, suốt từ cuối tuần qua các nhà đầu tư lo ngại việc Quỹ dự trữ Liên bang Mỹ Fed tung 1,2 nghìn tỷ USD vào thị trường sẽ tăng nguy cơ lạm phát và gây áp lực giảm giá lên đồng USD trong thời gian tới. Trong tuần qua, giá USD giảm 4,2% so với đồng euro. Sáng nay, giá USD tiếp tục đi xuống so với đôla Hong Kong.

Cùng lúc đó, động thái của FED cũng khiến cho thị trường chứng khoán và dầu lửa hồ hởi đi lên. Các nhà đầu tư hoạt động trên những mảng này hy vọng 1,2 nghìn tỷ của FED sẽ thúc đẩy kinh tế thế giới. Niềm tin của giới đầu tư khiến cho vàng tạm thời mất ngôi là kênh đầu tư lý tưởng nhất, nên đang trên đà đi xuống từ 944 USD lúc sáng nay xuống còn 937 USD lúc 14h30 theo giờ Hà Nội.