Thị trường ngoại tệ giảm nhiệt

Nguồn cung ngoại tệ đã tăng lên

Ngày 10-2, NHNN quyết định điều chỉnh tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa USD và VND, từ mức 17.941 VND/USD lên mức 18.544 VND/USD. Theo NHNN, mục đích của việc điều chỉnh tỷ giá này là nhằm cân đối cung - cầu ngoại tệ, tăng cường sự lưu thông trên thị trường ngoại tệ, đồng thời góp phần kiểm soát nhập siêu và ổn định kinh tế vĩ mô.

Sau quyết định này, trong mấy ngày qua, nhiều NHTM đã điều chỉnh tỷ giá VND/USD lên sát trần 3% theo quy định (cùng với lãi suất tiền gửi USD được khống chế ở mức 1%) nhằm tăng nguồn cung ngoại tệ từ các tổ chức, tập đoàn kinh tế lớn.

Việc điều chỉnh tỷ giá đã giúp tăng một lượng lớn nguồn cung ngoại tệ, giảm áp lực căng thẳng thị trường, đồng thời cũng là động thái nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu do giá sản phẩm xuất trên thị trường thế giới tăng cao. Ảnh minh họa

Tỷ giá liên ngân hàng mà NHNN công bố hôm nay (26/2) là 18.544 VND/USD. Các ngân hàng như ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam niêm yết tỷ giá mua vào- bán ra ở mức 18.800 - 19.100 VND/USD; ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu niêm yết ở mức 18.990 - 19.100 VND/USD; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam niêm yết mức 18.900-19.100 VND/USD. Nhiều ngân hàng thương mại mua ngoại tệ dưới giá trần.

Các chuyên gia tài chính- ngân hàng đánh giá, việc điều chỉnh tỷ giá lần này đã giúp hệ thống ngân hàng tăng được nguồn cung ngoại tệ, giảm áp lực căng thẳng thị trường ngoại tệ so với những ngày trước Tết Nguyên đán. Đồng thời cũng là động thái nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu do giá sản phẩm xuất khẩu trên thị trường thế giới tăng cao.

Mặc dù tỷ giá trên thị trường chính thức tăng khoảng 3% nhưng tỷ giá tại thị trường tự do không xảy ra đột biến, không xuất hiện tâm lý kỳ vọng và cơ hội đầu cơ như những đợt điều chỉnh tỷ giá trước đó của NHNN.

Tỷ giá giữa USD và VND giao dịch tại các cửa hàng trên phố Hà Trung, Hà Nội chiều 26/2 được chào giá ở mức 19.460 - 19.500 VND/USD (mua vào- bán ra), cao hơn 10 VND/USD so với chiều ngày 25-2. Như vậy, so với thời điểm trước khi điều chỉnh tỷ giá ngày 10-2 thì mức tăng không đáng kể so với mức giá 19.150 - 19.250 VND/USD ở thời điểm điều chỉnh.

Đẩy mạnh cho vay bằng ngoại tệ

Ngày 10-2, NHNN cũng quy định trần lãi suất tiền gửi bằng USD đối với tổ chức kinh tế giảm xuống còn 1%/năm. Như vậy, việc khống chế này khiến chênh lệch lãi suất giữa USD với lãi suất VND khá lớn, buộc các tổ chức kinh tế phải bán USD cho ngân hàng khi có nguồn thu, giảm thiểu hiện tượng đầu cơ ngoại tệ.

Như vậy, khi nguồn thu USD tăng, các ngân hàng sẽ tính đến bài toán triển khai cho vay vốn bằng ngoại tệ. Việc cho vay vốn bằng ngoại tệ ở điểm này cũng đem lại nguồn thu khá hơn so với việc cho vay bằng VND. Vì thế, bằng nhiều giải pháp, các ngân hàng đang tìm mọi cách thu hút tiết kiệm bằng ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu vay của doanh nghiệp nhập khẩu đang tăng lên.

Theo biểu lãi suất bằng USD được ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín công bố áp dụng từ ngày 25-2, các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, có mức từ 4,55-4,65%/năm. Còn tại ngân hàng TMCP Việt Á, các kỳ hạn tiền gửi trên 12 tháng đều có lãi suất từ 4,6-4,7%/năm; ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa áp dụng mức 4,68-4,8%/năm cho các kỳ hạn trên 12 tháng.

Theo thống kê của NHNN, kết thúc tuần đầu tiên của tháng 2-2010, lãi suất huy động USD của nhóm các ngân hàng TMCP phổ biến ở mức 3,8-4,5%/năm đối với các kỳ hạn trên 12 tháng. Còn tại nhóm các ngân hàng thương mại Nhà nước, trần lãi suất tối đa đối với các kỳ hạn trên ở mức 4%/năm.

Theo Giang Oanh (Chinhphu.vn)