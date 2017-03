Thị trường nhà đất nóng lên cùng chứng khoán

"Nhắm khu liền kề ở Văn Quán có diện tích 100 m2, với giá 3,3 tỷ đồng, nhưng chưa kịp đặt tiền, 5 ngày sau quay lại, anh Vũ Hải (Đống Đa - Hà Nội) đã bị lỡ khu đất ưng ý. Lần mò mãi, cuối cùng anh cũng mua được khu nhà vườn ở Geleximco rộng 120 m2, đường 12 m với giá 22 triệu mỗi m2. "Rút kinh nghiệm, tôi phải đặt tiền mua ngay, sợ lại bị người khác "nẫng" mất", anh Hải nói.

Thời gian gần đây, thị trường bất động sản ấm dần, khu vực phía Tây Hà Nội tiếp tục nằm trong hội chứng sốt. Giá đất nền nhiều nơi tăng nóng 30-60% tùy vị trí. Đất liền kề khu Dương Nội đang là 18 triệu đồng, tăng hơn 60% trước đó. Còn biệt thự A Dương Nội từ 21 triệu lên tới 28 triệu mỗi m2, Văn Quán giá lên cao đạt ngưỡng 30 triệu mỗi m2. Sau khi xây xong khu nhà kiểu mẫu, đất nền chung cư Ucity Văn Khê từ 750 USD lên 960 USD. Dự án Geleximco khu A từ giá gốc 8 triệu m2 đã lên 22 triệu. Giá bán hiện tại của dự án đô thị mới Xa La là 13,5 triệu mỗi m2, tăng 3 triệu so với trước đó...

Đặc biệt, dự án Vân Canh vẫn là tâm điểm hút khách do giá bán không quá cao, lại tiếp giáp với nhiều khu đô thị mới. Khu đô thị mới Vân Canh, (chủ đầu tư HUD) có giá bán dự tính 11-12 triệu mỗi m2. Khu đô thị mới Vườn cam Vân Canh (chủ đầu tư Vinapol) tiếp giáp khu đô thị Bắc An Khánh và Đại học Vân Canh giá 13,5- 19 triệu.

Không sốt nóng như đất nền, nhìn chung căn hộ chung cư tăng giá nhẹ. Một số khu vực có cơ sở hạ tầng hoàn thiện, lối vào thông thoáng, vị trí đẹp như Văn Khê, Xuân Phương có giá 15- 22 triệu đồng...

Tại TP HCM, đất nền khu Nam và Đông cũng tăng trên 30% so với đầu năm. Khảo sát của chúng tôi cho thấy, giá đất nền dự án Him Lam - Kênh Tẻ, quận 7 đang được rao bán với mức giá 42-45 triệu đồng mỗi m2 (tăng 2-5 triệu so với 2 tuần trước), trong khi cuối tháng 5 vẫn còn ở mức 36-40 triệu đồng tùy vị trí. Tại khu vực quận 2, giá đất ở hai phường Thạnh Mỹ Lợi và Bình Trưng Đông, đặc biệt là khu 174 ha và 143 ha phường Thạnh Mỹ Lợi tăng đều 1-2 triệu đồng/m2.

Quận 9 nổi lên hiện tượng đất nền dự án tại phường Phú Hữu và dự Bắc Rạch Chiếc bỗng dưng nhảy lên mức giá vượt ngưỡng 10 triệu đồng một m2 trong khi đầu năm chỉ ở khung giá 7-8 triệu đồng.

Hiện tượng này đã không có dấu hiệu dừng lại mà lan nhanh sang rất nhiều dự án bị đứng hoặc rớt giá trước đó. Danh sách các dự án tưởng chừng suýt chết bỗng dưng thoi thóp thở và tăng giá trở lại gồm: dự án Thế Kỷ 21, Văn Minh (quận 2), Thái Sơn 1, Tân An Huy (quận 7), Đông Dương 1, Khang An, Điền Phúc Thành (quận 9)...

Trong thời gian gần đây, giá đất "nóng" hơn chủ yếu bởi nhà đầu cơ khuấy động. Nhiều trung tâm môi giới bất động sản cho hay, đối tượng mua hàng trong thời gian gần đây chiếm số đông là giới đầu cơ mua nhanh, bán gọn. Ông Nguyễn Trọng Thủy, Giám đốc trung tâm bất động sản Mỹ Đình II (Hà Nội), cho biết, khách hàng mua thường là người trung tuổi, khá dễ dãi trong giao dịch. "Họ đi từng nhóm, mua theo lô khoảng 5, 6 căn cùng một lúc. Thấy mảnh đất nào ưng ý là mua ngay mà không kỹ tính chọn hướng như khách có nhu cầu thực", ông Thủy cho hay.

Riêng khu đô thị Vân Canh mặc dù chưa chào hàng chính thức nhưng nhiều người đã sẵn sàng đặt mua ứng trước với giá chênh lệch khoảng 50 triệu đồng mỗi suất. Trên thực tế đã có hàng trăm khách hàng đặt mua để bán lại hưởng lãi suất chênh lệch. Nhiều trung tâm môi giới cho hay đến 90% số lượng khách hàng đặt mua là nhà đầu cơ. Theo ông Nguyễn Đỗ Việt, Phó chánh văn phòng tập đoàn Nam Cường, đây chính là nguyên nhân cơ bản khiến khu đất ở khu vực này "nóng bỏng" bất ngờ. "Dấu hiệu này cảnh báo cho khách hàng khi mua dự án. Bởi thực tế, người có nhu cầu thực không có khả năng chạy đua cùng giá đất tăng của dự án", ông Việt nói.

Ngoài ra, dù nguồn cung nhiều nơi bị hạn chế và chủ đầu tư không chịu sức ép xả hàng. Một số dự án đã bán hết ngay từ đợt chào hàng đầu tiên như dự án khu biệt thự Tây Đô Villas và khu phố chợ Đô Nghĩa thuộc khu đô thị mới Dương Nội. Còn lại một số dự án đang bị rà soát lại phục vụ quy hoạch chung phải tạm dừng dẫn đến nguồn cung thiếu. Trong khi đó không ít nhà đầu tư chứng khoán thắng lớn muốn chuyển dòng tiền vào bất động sản. Những đối tượng này đổ xô đi mua khiến thị trường bất động sản sôi động.