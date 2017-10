Thị trường ô tô lao dốc vì người Việt chờ sang năm 2018

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số tháng 9 của toàn thị trường đạt hơn 21.200 xe, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 4% so với tháng 8-2017. Trong đó doanh số xe du lịch giảm 7%; xe thương mại không đổi và xe chuyên dụng tăng 4% so với tháng trước.

Tính chung 9 tháng đầu năm, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường chỉ đạt khoảng 198.250 xe, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2016.

Doanh số giảm cho thấy sức mua trên thị trường ô tô lao dốc mạnh. Nguyên nhân chính vẫn là do đa số người tiêu dùng vẫn đang có tâm lý chờ giá xe giảm sâu hơn trong năm tới. Vì theo lộ trình đến năm 2018, thuế nhập khẩu các dòng xe dưới 9 chỗ từ các nước ASEAN về Việt Nam sẽ giảm xuống 0% thay vì mức 30% như hiện nay.

Với xe lắp ráp trong nước, một số linh kiện nhập khẩu từ Đông Nam Á đáp ứng đủ điều kiện cũng sẽ được áp dụng mức thuế nhập khẩu 0%.

Ngoài ra, Bộ Tài chính vừa đề xuất miễn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với linh kiện, phụ tùng ô tô sản xuất trong nước. Như vậy, cả xe nhập khẩu và xe lắp ráp đều có cơ hội giảm giá. Đây cũng là nguyên nhân khiến thị trường ô tô chững lại.

Dù mấy tháng qua, các hãng xe đua nhau giảm giá mạnh từ vài chục đến vài trăm triệu đồng/chiếc, cộng thêm các gói quà tặng, khuyến mại dịch vụ hấp dẫn nhưng vẫn không thể kéo doanh số bán hàng đi lên.