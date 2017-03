Thị trường quà tặng 20-11 vắng lặng

Nhưng sát đến ngày lễ mà không khí mua sắm vẫn khá yên ắng. Shop lưu niệm Ha-Nah (182 Pasteur, quận 1) vẫn không đông khách hơn bao nhiêu so với ngày thường. Khách hàng chủ yếu mua các sản phẩm như túi xách da, cà-vạt, vòng cổ, cài áo và một số đồ lưu niệm. Giá cả các mặt hàng này cũng không tăng so với mọi năm. Cà-vạt có giá 50-160 ngàn đồng/cái, túi xách tay 200-500 ngàn đồng/chiếc... Chị Nguyễn Thị Lan, nhân viên cửa hàng, cho biết: “Năm nay, lượng khách không tấp nập bằng mọi năm. Khách hàng chủ yếu mua các sản phẩm có giá cả phải chăng, những mặt hàng cao cấp bán được rất ít”.

Tại Siêu thị sách Nhân Văn, nhà sách Nguyễn Văn Cừ..., mỹ phẩm được gói sẵn làm quà khá thuận tiện và bắt mắt, giá cả 70-100 ngàn đồng/bộ. Riêng tại Siêu thị sách Nhân Văn (đường Cách Mạng Tháng Tám) còn bày bán vải áo dài, áo sơ mi gói sẵn nhưng người mua rất ít.

So với các siêu thị, cửa hàng lưu niệm thì các cửa hàng dệt may có “lạc quan” hơn. Năm nay, hệ thống showroom của Thái Tuấn trong cả nước đều có chương trình khuyến mãi cho khách hàng mua móc ví, túi xách thời trang hay phiếu giảm giá khi may. Công ty Dệt may lụa tơ tằm Toàn Thịnh trong dịp này cũng tung ra loại vải mới như Satin, Satin Chiffon, Grepe do Chine và khuyến mãi giảm giá 10%. Tuy nhiên, các loại vải lụa hai da, Chiffon có in hoa lại được khách hàng chuộng hơn do giá cả phải chăng, từ 250.000 đến 300.000 đồng/bộ. Ngoài ra, các mặt hàng như cà-vạt, khăn choàng cổ, áo sơ mi cũng có nhiều người hỏi mua.