Thị trường quản lý chất thải rắn có nhiều tiềm năng

Bản tóm tắt của báo cáo với tiêu đề "Phân tích thị trường chất thải rắn tại Việt Nam" tại địa chỉ http://www.researchandmarkets.com " nêu rõ quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa ở Việt Nam đang tăng nhanh với số dân đô thị trong nửa đầu năm 2009 đã tăng lên 31,7 triệu người, chiếm 37% dân số cả nước và xu hướng này tiếp tục tăng trong năm nay.



Báo cáo viết: "Việt Nam hiện là một trong những thị trường quản lý chất thải rắn phát triển nhanh nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương" và "dân đô thị tăng cũng làm tốc độ phát triển chất thải rắn tăng."



Báo cáo nêu tiếp tại Việt Nam, trong các ngành, chất thải rắn công nghiệp đang phát triển với tốc độ nhanh nhất. Các ngành như thực phẩm và đồ uống, dệt may, thuộc da, sản xuất đồ gỗ và đồ kim loại là những ngành xương sống của công nghiệp Việt Nam, chiếm 65% lực lượng lao động trong ngành công nghiệp và 57% cơ sở công nghiệp của cả nước.



Với sự phát triển nhanh chóng của ngành sản xuất công nghiệp, lượng chất thải rắn công nghiệp được tạo ra trong năm 2010 có thể lên tới 5,7 triệu tấn và có thể tăng khoảng 19% trong giai đoạn từ năm 2011-2014.



Báo cáo cũng cho biết Chính phủ Việt Nam đã đề ra chiến lược quản lý chất thải đến năm 2025, theo đó các nhà máy xử lý chất thải rắn sẽ được xây dựng tại tất cả các thành phố và 100% chất thải rắn từ các khu đô thị và chất thải rắn công nghiệp không độc hại cùng với 90% chất thải rắn xây dựng sẽ được thu hồi và xử lý.



Công ty Research and Markets đồng thời nêu rõ môi trường kinh doanh và xã hội tại Việt Nam đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài do Việt Nam đã gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các chính sách điều tiết đã được nới lỏng./.





(TTXVN/Vietnam+)