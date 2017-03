Thị trường quyết định cách thức phát triển

Ông đã trò chuyện cùng chúng tôi về mọi thứ : Công việc kinh doanh, ẩm thực và văn hóa, nghệ thuật marketing và bí quyết trở thành lãnh đạo cao cấp của một tập đoàn đa quốc gia…

Việt Nam - Giai đoạn hướng đến sự phát triển

- Một năm nhậm chức tại VN đã để lại cho ông cảm nghĩ gì ?

Phải nói rằng VN là một quốc gia có tốc độ phát triển rất nhanh, kể cả trong xây dựng cơ sở hạ tầng lẫn phát triển thị trường. Nếu so với những quốc gia đã có sự phát triển đến mức bão hòa, thì đất nước VN và con người VN đều đang ở trong giai đoạn hướng đến sự phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, con người VN đầy năng lượng, nhiệt huyết, mong muốn học hỏi, hòa nhập và tiếp cận được mọi khía cạnh phát triển đó.

Gần trọn năm làm việc tại Ajinomoto VN, tôi nhận thấy thương hiệu Ajinomoto rất nổi tiếng và được nhiều người VN biết tới. Trong mắt người tiêu dùng VN, thương hiệu Ajinomoto thân thiện và tin cậy. Về nội bộ, Ajinomoto VN hiện có một lực lượng nhân sự người Việt làm việc rất có năng lực. Do đó, mặc dù thị trường VN phát triển rất nhanh chóng, song Ajinomoto VN vẫn luôn bắt kịp mọi sự phát triển.

- Có vẻ như ông khá hài lòng với quãng thời gian đã qua tại VN. Liệu có điều gì khiến ông chưa làm được, hoặc chưa được như mong đợi ?

Đúng là tôi rất hài lòng với quãng thời gian vừa qua tại VN cũng như quá trình làm việc tại Ajinomoto VN.

Tuy nhiên, điều mà tôi chia sẻ ngay sau đây không phải là một sự chưa hài lòng, mà là sự đánh giá mức độ thử thách trong quá trình làm việc tại đây. Hiện nay, nếu như ở các quốc gia khác như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản… ta có thể dự đoán được xu hướng phát triển về thị trường thì tại VN, điều đó rất khó. Ở Nhật, thời tôi còn nhỏ, tôi được nhìn thấy cái điện thoại rất to; lớn lên một chút, tôi được nhìn thấy cái điện thoại thu gọn hơn và bây giờ thì đã rất quen thuộc với các loại điện thoại bỏ túi… Mọi sự diễn ra theo một quá trình.

Còn tại VN, mọi sự xảy đến quá mới mẻ và hầu như cùng lúc. Theo đó, có rất nhiều sự cạnh tranh trong khi người tiêu dùng thường chỉ dành có một khoản tiền nhất định để chi tiêu mua sắm. Vì vậy ngân sách của họ dễ bị chi phối trước quá nhiều lựa chọn. Nói cách khác, nhiều cái mới cùng đến và thay đổi liên tục như vậy là một thách thức với các DN.

- Vậy Ajinomoto VN đã có đối sách nào trước thách thức đó ?

Trong điều kiện như vậy, bước đi mà Ajinomoto VN vạch ra là luôn hướng đến lợi ích của người tiêu dùng. Điều này có nghĩa là mọi quyết định của Cty có liên quan đến dịch vụ cung ứng hay phát triển sản phẩm đưa ra đều dựa trên định hướng làm sao mang lại giá trị mới, tốt hơn cho người tiêu dùng VN.

Chung tay xây dựng ngành Khoa học Dinh dưỡng VN

- Được biết, ở các thị trường cao cấp như Mỹ và châu Âu không có thói quen sử dụng bột ngọt (mì chính)... Nếu ở đó, Ajinomoto sẽ làm gì ?

Sự phát triển của Ajinomoto luôn gắn liền với văn hóa, với các giá trị ẩm thực của mỗi quốc gia. Chẳng hạn như nếu ở khu vực Đông Nam Á, người dân hầu hết đều có thói quen sử dụng gia vị trực tiếp trong chế biến món ăn thì ngược lại, ở khu vực Mỹ và châu Âu, người dân lại không có thói quen như vậy. Do đó, tại Mỹ và các quốc gia châu Âu, vẫn là cung ứng gia vị nhưng chúng tôi hướng đến các hệ thống sản xuất những sản phẩm thực phẩm chế biến sẵn. Bột ngọt hay mì chính, hạt nêm do đó đều được sử dụng tại Mỹ và châu Âu trong các sản phẩm chế biến sẵn hay các thực phẩm đông lạnh… phù hợp theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của những quốc gia này. Có thể hiểu là khi cách chế biến món ăn khác nhau thì cách thức cung ứng sản phẩm gia vị của chúng tôi cũng có sự thay đổi. Một ví dụ cụ thể hơn là cùng trong khu vực Đông Nam Á, tại VN thì các loại hạt nêm mang lại hương vị cho món ăn dựa trên thành phần nguyên liệu cốt lõi là thịt heo, nhưng khi sang Malaysia thì thành phần nguyên liệu có vai trò đó lại là hành và tỏi, sang Indonesia thì lại là thịt gà. Không có quốc gia nào giống quốc gia nào vì mỗi quốc gia luôn có một cái “cốt lõi” văn hóa khác nhau. Chính sự khác biệt ở mỗi nơi sẽ quyết định hình thức sản phẩm và cách thức phát triển của Ajinomoto tại nơi đó.

- Ajinomoto VN đang có dự án Dinh dưỡng học đường ?

Đó là một dự án đóng góp cho xã hội rất quan trọng của chúng tôi với mục đích cung cấp những thực đơn cân bằng về dinh dưỡng và phù hợp khẩu vị cho các học sinh tiểu học bán trú ở VN. Dự án đã được triển khai tại TP HCM năm 2012, bắt đầu thực hiện tại Đà Nẵng năm 2013 và dự kiến tại Hà Nội năm 2014. Trong năm 2013 này, các trường trên địa bàn TP HCM đã lựa chọn các thực đơn mà dự án xây dựng để nấu ăn cho các em học sinh. Bên cạnh dự án đầy ý nghĩa này, chúng tôi còn có nhiều hoạt động đóng góp cho xã hội khác, đặc biệt phải kể đến là dự án đào tạo Cử nhân Dinh dưỡng, hay các hoạt động tặng nhà tình nghĩa cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng trường học cho các em học sinh ở vùng miền xa xôi hoặc đi thăm và tặng quà cho bà con nghèo ở các tỉnh thành…

- Thực tế, VN đã có khá nhiều trường đào tạo nghề về dinh dưỡng, nấu ăn, ẩm thực... Vậy điểm khác biệt của chương trình đào tạo mà Ajinomoto hỗ trợ tại VN là gì ?

Đào tạo Cử nhân Dinh dưỡng là một dự án quan trọng mà Ajinomoto VN hiện nay đang hỗ trợ cho ĐH Y Hà Nội và Viện Dinh dưỡng Quốc gia, nhằm đào tạo cho VN những cử nhân dinh dưỡng thực sự phù hợp với nhu cầu thực tế của nền dinh dưỡng VN hiện nay. Đây là chương trình đào tạo đầu tiên tại VN được xây dựng dựa trên kinh nghiệm và kiến thức của những đất nước phát triển như Nhật Bản, Úc… trong đó, những cử nhân dinh dưỡng sau khi ra trường có thể đảm đương được nhiệm vụ về dinh dưỡng nói chung và nhiệm vụ tiết chế. “Tiết chế” ở đây có nghĩa là các cử nhân dinh dưỡng này sau khi tốt nghiệp sẽ có đủ trình độ, cơ sở khoa học để xây dựng các chế độ ăn dinh dưỡng cân bằng, đảm bảo đủ sức khỏe cho các đối tượng, lứa tuổi, đặc biệt là dinh dưỡng trong điều trị bệnh nhân. Dự án được triển khai thuận lợi và dự kiến tháng 9 năm nay, lớp học đầu tiên sẽ được khai giảng tại Trường Đại học Y Hà Nội. Tôi cho rằng đây là một bước đi quan trọng của ngành khoa học Dinh dưỡng tại VN.

Không ngại cạnh tranh...

- Ajinomoto có mặt sớm tại thị trường VN. Đó hẳn cũng là một lợi thế ?

Trên 20 năm tại thị trường này, chúng tôi đã xây dựng được một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và đầy nhiệt huyết; bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã phát triển và cải tiến công nghệ sản xuất một cách rất phù hợp cho từng giai đoạn phát triển tại VN. Riêng về dịch vụ bán hàng, chúng tôi có một hệ thống phân phối trực tiếp đến người tiêu dùng trên cả nước, vậy nên mỗi ngày, Ajinomoto VN đều có thể “đến thăm” khách hàng. Với những lợi thế đó, chắc chắn Ajinomoto VN không ngại bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào trong cùng lĩnh vực. Tuy nhiên, chúng tôi lại luôn mong muốn được chào đón các nhà đầu tư khác trong cùng lĩnh vực tại VN, vì điều đó sẽ khiến thị trường luôn được cung ứng những gì tốt nhất, phù hợp nhất đối với người tiêu dùng tại đây. Đó cũng chính là cơ sở góp phần tạo nên những giá trị cho sự phát triển của đất nước VN.

- Khởi điểm từ một nhân viên bán hàng và tiếp thị rồi trở thành một lãnh đạo, ông có thể chia sẻ kinh nghiệm cá nhân đối với sự thăng tiến ?

Trong tiếng Nhật có một từ là Genba - nơi diễn ra một sự việc thực tế nào đó. Từ đó nghĩa là phải luôn trải nghiệm thực tế, đi đến tận nơi để nhìn thấy, chứng kiến, hiểu biết sự việc thực tế đã diễn ra. Hiểu rõ thực tế, đánh giá chính xác vấn đề và nhanh chóng đưa ra quyết định phù hợp sẽ khiến đóng góp của mình đối với Cty tốt hơn. Đó là tất cả những gì có thể gọi là “bí quyết” cá nhân, giúp tôi thành công.

- Một cô gái Nhật mặc Kimono hồng, hát câu “Ajinomoto” trầm bổng trên ti vi là hình ảnh rất quen thuộc với người VN trước đây. Bây giờ, khi nói đến Ajinomoto, ông mong người VN sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh gì ?

Tôi mong người Việt sẽ nghĩ ngay đến sự tin cậy hàng đầu, bởi những đóng góp của Ajinomoto đối với xã hội, cộng đồng và với người tiêu dùng. Tôi nghĩ rằng ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới này, đối với bất kỳ ai, gia đình đều vô cùng quan trọng. Đặc biệt, người mẹ và người vợ trong gia đình là những người rất quan trọng. Vì thế, chúng tôi mong Ajinomoto sẽ như là người bạn thân thiết của các mẹ, các chị, chia sẻ sự chăm lo cho những bữa ăn gia đình, cho sức khỏe và hạnh phúc.

- Xin cảm ơn ông !

Lê Mỹ thực hiện