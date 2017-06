Thị trường sẽ có những phản ứng tích cực

Ông Dominic Scriven, Giám đốc Tập đoàn Dragon Capital: Giải dư nợ tín dụng là giải pháp cần làm ngay Tôi cho rằng chính sách thắt chặt tiền tệ của Chính phủ là rất đúng đắn. Nhiều nước trên thế giới khác cũng làm vậy khi có lạm phát xảy ra. Trong nền kinh tế thị trường với quy luật cung cầu thì cầu là một yếu tố căn bản và do con người tạo ra. Hiện nay cầu được kích lên bởi nền kinh tế Mỹ cũng như các chính sách tiền tệ của Ngân hàng trung ương Mỹ (FED). Cầu chủ yếu do tính thanh khoản từ các khoản tín dụng, như một ngân hàng cho vay 20% thì không ai vay nhưng cho vay 2% thì nhiều người sẽ vay và từ đây tạo ra cầu. Ở Việt Nam cũng vậy, trong thời gian qua dư nợ tín dụng ngân hàng tăng lên quá nhanh, do vậy dẫn đến lạm phát. Vì thế việc giảm dư nợ tín dụng là giải pháp cơ bản mà Chính phủ cần làm mạnh hơn nữa. Đọc bài viết của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trong đó xác định không chạy theo chỉ tiêu tăng trưởng đã đặt ra từ cuối năm 2007 mà phải tập trung kiềm chế lạm phát tôi cho là rất hay. Điều này cho thấy cái tầm của Chính phủ trong điều hành một nền kinh tế đang có tốc độ tăng trưởng nhanh trong khu vực. BÙI NHƠN