Thị trường tết vào mùa

Tại một số chợ lớn như chợ Cồn, chợ Hàn, chợ Đống Đa..., tôm sú biển vẫn giữ mức giá ổn định so với một tháng trước đó. Cụ thể, tôm sú biển loại 1 (loại đặc biệt) giá 400.000 đồng/kg, tôm sú loại 2 giá 270.000 đồng/kg; riêng tôm sú nuôi dao động từ 170.000 đến 200.000 đồng/kg và cá thu loại 1 có giá 130.000 đồng/kg, cùng giảm 20.000 đồng/kg. Một số loại cá biển khác như cá cờ, cá nhám, cá chuồn… cũng đồng loạt giảm 10.000 đến 15.000 đồng/kg. Theo một số tiểu thương kinh doanh mặt hàng thủy sản, thời điểm này nhờ thời tiết thuận lợi, cá nhiều nên nhiều ngư dân liên tục tăng chuyến để đảm bảo lượng hàng thủy sản cung cấp cho địa bàn và khu vực trong dịp tết.

Trong khi đó, tại TP.HCM, mặt hàng bánh mứt tết đang vào mùa. Các mặt hàng đặc sản truyền thống được chuẩn bị rất phong phú và đa dạng. Khảo sát qua các chợ bán sỉ trong TP như Bình Tây, An Đông, Bến Thành, Tân Định..., phổ biến vẫn là các loại mứt truyền thống như mứt dừa dẻo 140.000 đồng/kg, mứt me 110.000 đồng/kg, mứt mãng cầu 115.000 đồng/kg, mứt gừng 90.000 đồng/kg, hạt sen 150.000 đồng/kg, hạt dẻ 250.000 đồng/kg, hạt dưa 100.000 đồng/kg… Riêng các hệ thống siêu thị Co.op Mart, Big C, Maximark… đang có chương trình khuyến mãi và giảm giá các loại bánh mứt tết.

Thị trường bánh tét, bánh chưng đã bắt đầu nhộn nhịp tại các cửa hàng và siêu thị trong TP. Một cặp bánh chưng cỡ trung bình có giá dao động 150.000-250.000 đồng, bánh tét 50.000-100.000 đồng/kg.

TX