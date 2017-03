Thị trường thiếu rau sạch

Rau muống, rau dền, rau ngót, rau cải… bày bán trong các cửa hàng nông sản và siêu thị được người mua và nhân viên bán hàng gọi là “rau sạch” với cách hiểu rau đã sơ chế bằng cách rửa sạch đất cát hoặc rau trồng trong điều kiện “sạch sẽ” không chứa các thuốc trừ sâu, hoá chất độc hại...

Ông Phan Thành Tài, quyền giám đốc xí nghiệp Chế biến kinh doanh rau quả của công ty Vissan cho rằng: “Chỉ có rau mầm có thể coi là rau sạch hoàn toàn, còn lại các loại rau lá, củ quả được trồng trên các vùng có quy trình kiểm soát của các chi cục bảo vệ thực vật địa phương là loại rau an toàn”.

Bà Võ Thị Minh Nguyệt, giám đốc công ty Đất Sạch giải thích: “Rau sạch là rau được sản xuất từ những nguồn đất, nguồn nước, môi trường, dinh dưỡng… tất cả đều phải sạch và đúng quy trình GAP. Một khi rau đã bị nhiễm độc tận bên trong thân, củ, lá… thì việc rửa sạch bên ngoài không có tác dụng gì cả”.

Theo thống kê của sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM, nhu cầu tiêu thụ rau xanh của người dân thành phố ước khoảng 200 – 250 tấn mỗi ngày.

Toàn thành phố mới chỉ có 6 hợp tác xã và 14 tổ hợp tác sản xuất rau an toàn với sản lượng khoảng 3,5 – 4,5 tấn/ngày. Do vậy, những nơi chuyên kinh doanh rau an toàn đã phải tìm nguồn từ Đà Lạt, Tây Ninh, Long An... Ngay cả khi cộng thêm nguồn từ nơi khác, tổng lượng rau an toàn cung cấp cho thành phố vẫn chỉ khoảng 10% nhu cầu. 90% người tiêu dùng còn lại vẫn đang phải ăn các loại rau “chưa sạch”.

Vấn đề quan trọng hơn, gây trở ngại chính cho việc phát triển thói quen tiêu dùng rau an toàn chính là mức giá quá cao. Sao Việt – một thương hiệu khá nổi tiếng đã phải ngưng sản xuất rau sạch từ hai năm qua, chuyển sang chuyển giao kỹ thuật sản xuất chỉ vì – theo lời giám đốc công ty: “an toàn vệ sinh thực phẩm là nhu cầu nhưng người tiêu dùng còn nhu cầu lớn hơn là nhìn giá cả để mua sắm”.