Thị trường vàng buồn tẻ

Lúc 8h15 sáng nay, vàng miếng của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC được niêm yết 27,06 - 27,13 triệu đồng một lượng (mua vào - bán ra), tăng nhẹ 60.000 đồng và 30.000 đồng so với cuối tuần 19/12. Một số đại lý SJC tại TP HCM lúc đầu giờ sáng có giá mua vào 26,95 triệu đồng và bán ra tại 27,15 triệu, nới biên độ chênh lệch giữa mua và bán lên 200.000 đồng một lượng.

Đầu ngày, vàng miếng Thần Tài Sacombank SBJ có giá 26,96 - 27,15 triệu đồng một lượng. So với sáng 19/12, giá thu mua không đổi, nhưng giá bán ra đã giảm đi 50.000 đồng, kéo độ chênh giữa giá mua và bán thu hẹp lại 190.000 đồng so với hôm 19/12 là 240.000 đồng.

Thị trường thế giới đang dao động quanh 1.114 USD một ounce. Quy ra tiền Việt theo tỷ giá 19.500 đồng một USD, mỗi lượng vàng thế giới hiện tương đương với 26,45 triệu đồng, đã bao gồm thuế nhập khẩu 1%. Như vậy, nếu so với giá mua vào của vàng miếng SJC tại thời điểm này, giá quy đổi đắt hơn 610.000 đồng và bán ra cao hơn 680.000 đồng một lượng.

Không khí giao dịch vàng miếng vẫn yếu ớt khi giá trong mấy tuần nay liên tục điều chỉnh giảm và chỉ loanh quanh mức trên dưới 27 triệu đồng một lượng.

Các sàn vàng mở cửa sáng nay ở mức 24,82 triệu đồng. Nhà đầu tư đang có xu hướng mua vào, mỗi lệnh mua có khi lên đến cả nghìn lượng, trong khi bán ra chỉ dè dặt vài chục lượng. Tính đến 9h15, khối lượng khớp lệnh thành công tại Trung tâm giao dịch vàng SBJ đạt hơn 200.000 lượng, giá biến động trong biên độ 24,595 - 24,971 triệu đồng. Phí rút vàng tại sàn là 2,2 triệu đồng một lượng.

Trên thị trường thế giới, kim loại quý được sự hỗ trợ từ thị trường dầu thô và việc quỹ tín thác SPDR tiếp tục mua vào 6,097 tấn hôm 18/12, nâng lượng nắm giữ của quỹ lên thành 1.126,611 tấn, là những nguyên nhân khiến vàng có sự điều chỉnh tăng giá nhẹ, đóng cửa phiên New York hôm cuối tuần 18/12 tại 1.113 USD một ounce.

Giới phân tích cho rằng, giai đoạn này nhà đầu tư thường tất toán trạng thái cuối năm khiến cho thị trường im lắng. Giá vàng dao động giằng co dưới mức kháng cự 1.120 USD và vẫn còn chịu sức ép giảm giá do sức mạnh của đồng USD trong ngắn hạn.

Trong phiên giao dịch sáng nay tại châu Á, giá vàng không thay đổi nhiều so với cuối tuần trước 18/12. Tính đến 9h25 sáng, mỗi ounce vàng tương đương 1.114,40 USD, tăng nhẹ 2 USD so với giá mở cửa. Tuy đã hồi phục nhẹ nhưng so với đỉnh cao 1.226 USD hôm 3/12, giá vẫn thấp hơn gần 10%.

Hôm nay thị trường đón nhận hai thông tin đáng chú ý về báo cáo hàng tháng của Ngân hàng Trung ương Nhật – BOJ và doanh số bán lẻ của Canada.

Theo Lệ Chi ( VNE)