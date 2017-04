Thị trường vàng cuối tuần ấm lại nhờ làn sóng nhẹ mua vào

Chủ một tiệm kim hoàn ở TP HCM nhìn nhận, sáng nay thị trường vàng đã ấm dần nhờ những hoạt động mua trở lại của những nhà đầu tư chuyên nghiệp. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch không lớn.

Mở cửa sáng nay, vàng SJC trên thị trường tự do niêm yết tại 19,5-19,6 triệu đồng mỗi lượng (mua vào - bán ra), tương đương mức giá đóng cửa chiều hôm qua. Các doanh nghiệp đang có những động thái giảm nhẹ giá đầu ngày. Tác động tâm lý từ những biến động giá vàng thế giới phiên cuối tuần khiến các nhà kinh doanh chưa kỳ vọng cho sự tăng giá ngay trở lại của vàng thế giới trong đầu tuần tới.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mở cửa đầu phiên sáng nay đã giảm 30.000 đồng một lượng bán ra, giảm 20.000 đồng một lượng mua vào so với mức giá đóng cửa cuối ngày hôm qua đối với loại vàng miếng SJC. So với hồi đầu tuần, mức niêm yết vàng miếng SJC đã giảm 350.000 đồng mỗi lượng.

Trong phiên cuối tuần ngày hôm nay, thị trường vàng trong nước còn khá trầm lắng trước những biến động giảm liên tục trong tuần. Hoạt động mua có xu hướng tăng nhưng phần lớn các doanh nghiệp trong nước đều cho biết khối lượng vàng được bán ra khá nhỏ giọt, các nhà đầu tư tham gia thị trường còn thăm dò với tâm lý thận trọng, chờ đợi mức giá tốt hơn.

Theo ông Nguyễn Trung Anh, quản lý kinh doanh của Công ty nữ trang và truyền thông Vi Na VJC, giao dịch vàng ngày một chậm theo hướng giá giảm, hoạt động mua tăng lại cuối ngày hôm qua khi vàng thế giới có tín hiệu tăng. Khả năng thị trường vàng trong nước chưa sôi động ở hai ngày cuối tuần này do tác động từ đợt giảm mạnh trở lại của vàng thế giới ở phiên New York ngày hôm qua.

Tại Vi Na VJC, mức niêm yết giá khá linh hoạt, theo sát biến động của vàng thế giới, với biên độ 19,5-19,6 triệu đồng một lượng (mua vào - bán ra) vào giờ mở cửa đầu phiên sáng nay. Sau đó, doanh nghiệp này cũng đã điều chỉnh giá giảm lại và hiện niêm yết với 19,45-19,55 triệu đồng một lượng.

Vàng miếng Phượng Hoàng PNJ - DongA Bank Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết mua vào 19,45 triệu đồng một lượng, bán ra 19,55 triệu đồng.

Giá vàng trong nước theo nhận định của giới chuyên gia là vẫn được giữ ở mức cao do nguồn vàng ngày một hạn hẹp. Các doanh nghiệp không điều chỉnh giảm giá nhiều theo vàng thế giới nên vàng trong nước hiện chỉ còn thấp hơn so với thế giới, quy đổi trung bình 500.000 đồng một lượng, hẹp hơn rất nhiều so với mức hơn một triệu đồng một lượng của tuần trước.

Nguyên nhân khiến các doanh nghiệp đang còn giữ giá là do những ngân hàng và doanh nghiệp lớn vẫn có hoạt động xuất khẩu vàng dù nguồn vàng vật chất trong nước không nhiều. Trong khi Việt Nam chưa có động thái cho nhập khẩu vàng trở lại, thị trường có chênh lệch lớn về cung cầu buộc các doanh nghiệp phải giữ giá cao dù nhu cầu mua vào thấp.

So với sự giảm giá của vàng thế giới trong tuần qua, vàng trong nước không giảm nhiều và còn giữ giá cao khi các doanh nghiệp lớn còn kìm giá dù nhu cầu mua vào vàng không nhiều.

Trong tuần qua, ngân hàng trung ương của một số nước cắt giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Chính phủ một số nước tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho ngân hàng gặp khó khăn, đưa ra những gói hỗ trợ kinh tế. Vào ngày đầu tuần, 10 quốc gia khu vực Đông Nam Á cùng với Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đã thống nhất việc thành lập một quỹ dự trữ ngoại hối chung trị giá 120 tỷ USD để bảo vệ đồng tiền của các quốc gia trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu ngày càng trầm trọng. Quỹ dự trữ ngoại hối này cao hơn mức 80 tỷ USD được đề nghị vào tháng 5/2008.

Từ nay tới cuối tháng 4, Bộ Tài chính và các cơ quan quản lý hệ thống ngân hàng Mỹ sẽ tiến hành kiểm tra bảng cân đối tài chính của 19 ngân hàng lớn nhất nền kinh tế này để xem xét khả năng vượt qua cuộc khủng hoảng tín dụng hay không. Trên cơ sở kết quả của cuộc kiểm tra, Chính phủ Mỹ sẽ yêu cầu một số ngân hàng thiếu vốn phải bổ sung vốn trong vòng 6 tháng.

Trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) Bernanke cho rằng kinh tế Mỹ sẽ vượt qua suy thoái kinh tế trong năm nay nếu các biện pháp hỗ trợ kinh tế của chính phủ nước này phát huy tác dụng. Ông cũng khẳng định, không cần thiết phải quốc hữu hóa các nhà băng của Mỹ dù Chính phủ đang nắm giữ một lượng cổ phần lớn của Citigroup và một số ngân hàng khác.

Chứng khoán thế giới kết thúc tuần với những phiên giảm điểm mạnh. Chỉ số S&P 500 hạ 11% trong tháng 2 và giảm xuống mức thấp nhất trong 12 năm sau khi Chính phủ giảm cổ phần nắm giữ của các cổ đông tại Citigroup xuống 74% và Bộ Thương mại Mỹ công bố dự báo kinh tế xấu hơn kỳ trước.

Kết thúc tuần hoàn toàn đảo ngược với xu hướng tăng giá liên tục của tuần trước, vàng thế giới hạn mạnh sau khi đồng USD liên tục tăng so với những ngoại tệ chính khác trong rổ tiền tệ. Vàng thế giới thiết lập mức đỉnh 1.005 USD một ounce ở phiên cuối tuần trước do hoạt động mạnh tay mua vào liên tục của Quỹ đầu tư chuyển đổi SPDR, tác động đến tâm lý nhà đầu tư trên thế giới cũng mua vào đầu tư, tích trữ như một phương tiện phòng ngừa rủi ro hữu hiệu nhất hiện nay.

Khi SPDR tạm ngừng mua vàng ở đầu tuần và chỉ tăng lượng dự trữ nhẹ với 0,31 tấn vào giữa tuần qua, tổng số vàng dự trữ của quỹ này lên tới 1.029,29 tấn tính đến hết ngày 27/2. SPDR tạm ngừng mua vàng và chưa có động thái bán ra chốt lời, nhưng các nhà đầu tư trên thế giới đã "nhanh chân" chốt lời, đẩy giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong tuần xuống 926 USD một ounce vào phiên New York ngày hôm qua, tương đương với giá của hơn một tuần trước đó.

Hoạt động chốt lời của các nhà đầu tư trên thế giới cùng đồng USD tăng trở lại so với những ngoại tệ chính khác trong rổ tiền tệ là nguyên nhân chính kéo giá vàng giảm lại trong tuần qua. Điều đáng chú ý của biến động vàng thế giới trong tuần là sau những hoạt động bán ra thu lời, một số thông tin cho thấy những biện pháp cứu trợ kinh tế của Chính phủ Mỹ đang có tác dụng. Hoạt động chốt lời vàng thường được các nhà đầu tư chuyển vốn sang thị trường chứng khoán nên những biến động giá của vàng thế giới tuần qua có mối liên hệ chặt chẽ với thị trường chứng khoán khu vực này.

Giá USD trên thị trường tự do TP HCM sáng nay giao dịch ở mức 17.690-17.740 đồng một đôla, tăng 20 đồng một mỗi đôla so với sáng qua.