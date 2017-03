Thị trường vàng lại loạn giá

Theo An Hạ (DT)



Lúc 9h10 sáng nay 26/8, giá vàng SJC tại Hà Nội và TPHCM được Tập đoàn VBĐQ DOJI niêm yết giao dịch ở mức 37,98 triệu đồng/lượng (mua vào) - 38,16 triệu đồng/lượng (bán ra) đối với giao dịch bán lẻ và 37,99 triệu đồng/lượng - 38,15 triệu đồng/lượng đối với giao dịch bán buôn.So với chốt phiên giao dịch cuối tuần trước, giá vàng SJC hiện được DOJI điều chinh giảm nhẹ 80.000 đồng/lượng và 20.000 đồng/lượng mỗi chiều.Theo báo giá của Công ty CP Đầu tư Vàng Phú Quý, giá vàng SJC tại Hà Nội phiên sáng nay giao dịch ở mức 38,06 triệu đồng/lượng - 38,18 triệu đồng/lượng, chiều mua vào tăng 10.000 đồng/lượng còn chiều bán ra giảm 10.000 đồng/lượng.Còn theo Công ty VBĐQ Sài Gòn, giá vàng SJC tại TPHCM hiện giao dịch ở mức 37,97 triệu đồng/lượng - 38,17 triệu đồng/lượng, tăng mỗi chiều 170.000 đồng/lượng và 70.000 đồng/lượng so với chốt phiên cuối tuần qua.Thị trường vàng phiên sáng nay đang rơi vào trạng thái loạn giá. Dù vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới đã thu hẹp đáng kể, hiện còn 2,6 triệu đồng/lượng.Lúc 8h50 sáng nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á qua niêm yết của Kitco.com giao dịch ở mức 1.394,7 USD/ounce, biên độ giảm hơn 3 USD so với đợt điều chỉnh trước. Còn chốt phiên cuối tuần qua, giá vàng tăng mạnh lên sát 1.400 USD/ounce.Sở dĩ giá vàng tăng mạnh trong phiên cuối tuần qua là do doanh số nhà xây mới tại Mỹ đã giảm hơn 13% trong tháng 7, xuống mức thấp nhất 9 tháng gần đây. Dữ liệu được Bộ thương mại Mỹ công bố thấp xa dự báo ngay cả khi gói kích thích của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vẫn còn hiệu lực.Dự báo về xu hướng giá vàng tuần này, theo khảo sát của Kitco đối với 23 chuyên gia, 15 người dự báo giá tăng, 7 người nhận định giá sẽ giảm và chỉ có 1 người cho rằng giá không đổi hoặc trung lập. Những người tham gia khảo sát này của Kitco bao gồm nhà kinh doanh vàng, ngân hàng đầu tư, nhà đầu tư, nhà quản lý quỹ và các chuyên gia phân tích kỹ thuật.Theo đánh giá của giới chuyên gia, giá vàng tuần này có nhiều yếu tố tác động với nhiều thông tin quan trọng như báo cáo mới về việc làm và cuộc họp của Fed. Trên thị trường đang xuất hiện nhiều tranh luận về việc Fed có cắt giảm nới lỏng tiền tệ trong tháng 9 hay không và nếu có thì sẽ giảm bao nhiêu trong tổng gói 85 tỷ USD mua trái phiếu mỗi tháng. Điều này có ảnh hưởng đặc biệt tới nhu cầu tiêu thụ hàng hóa và đặc biệt là vàng trong thời gian tới.Ngoài ra, giới đầu tư cũng đang chờ đợi doanh số bán nhà nói chung và chỉ số giá nhà 20 thành phố Mỹ của Case Shiller. Những số liệu này cùng với doanh số bán nhà mới công bố thứ 6 vừa qua sẽ cho thấy tổng quan chung về thị trường bất động sản để nhận định chính xác hơn động thái của Fed.