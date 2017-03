Thị trường vàng lặng sóng

Các thương hiệu vàng miếng sáng nay có giá trung bình khoảng 28,10 - 28,25 triệu đồng một lượng. So với sáng qua, cả chiều bán và mua giảm nhẹ khoảng 50.000 đến 100.000 đồng một lượng.

Vàng miếng Thần Tài SBJ lúc 9h5 sáng nay có giá 28,05 - 28,25 triệu đồng mỗi lượng (mua vào- bán ra), so với buổi sáng 30/11 giảm hơn 100.000 đồng mua vào trong khi bán ra tăng 50.000 đồng. Sự điều chỉnh tăng giảm trái chiều nhau của đơn vị này đã khiến độ chênh giữa giá mua và bán của vàng miếng Thần Tài SBJ rộng tới 200.000 đồng một lượng.

Chủ một hiệu vàng tại quận 1, TP HCM cho biết, giá giảm nên giao dịch trên thị trường vật chất cũng chậm lại, nhu cầu mua rất thấp. Có thể nhà đầu tư đang chờ đợi một đợt điều chỉnh của giá mới có quyết định mạnh tay hơn trong giao dịch. Hiện giờ, mua bán của người dân chủ yếu là do nhu cầu.

Dù trong phiên New York không làm nên đột phá mới, chỉ dao động quanh 1.165 - 1.180 USD, nhưng nhiều nhà đầu tư trên sàn kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng trong ngày hôm nay nên lệnh đánh lên áp đảo so với bán làm cho không khí tại các sàn vàng bắt đầu sôi động trở lại. Khối lượng khớp lệnh tại các sàn vàng đã đạt được mức cao. Tính đến 9h40 sáng nay, khối lượng khớp lệnh thành công tại Trung tâm giao dịch vàng SBJ đạt hơn 220.000 lượng. Biến động trong biên độ 26,001 - 26,340 triệu đồng. Biên độ chênh lệch giữa giá thấp nhất và cao nhất được co hẹp lại còn trên dưới 300.000 đồng.

Giá vàng thế giới tiếp tục giằng co dưới mức 1.180 USD. Hiện USD còn đang chịu áp lực giảm giá khi thị trường dự báo Ngân hàng Trung ương Australia (RBA) sẽ quyết định tăng lãi suất thêm 0,25% lên mức 3,75% (công bố10h30 giờ Hà Nội).

Quỹ tín thác đầu tư lớn nhất thế giới là SPDR Gold Trust hôm qua mua thêm 2,13 tấn vàng, nâng tổng lượng vàng nắm giữ lên 1.129,99 tấn. Vẫn chưa có động thái bán ra từ SPDR trong hơn nửa tháng qua. Đây sẽ là một yếu tố hỗ trợ cho vàng tiếp tục tăng giá.

Sáng nay, tại phiên giao dịch châu Á, vàng vẫn chưa tìm được xu hướng mới, đang loanh quanh dưới mốc 1.180 USD. Tính đến 10h30 sáng nay (giờ Hà Nội), vàng giao ngay có giá 1.179 USD, không thay đổi so với giá mở cửa.

Theo Lệ Chi ( VNE)