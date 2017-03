Thị trường vàng lặng sóng

Mở cửa sáng nay, các doanh nghiệp vàng lớn tại TP HCM chỉ giảm giá mua bán vàng miếng khoảng 40.000 đồng mỗi lượng. Trong đó, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), báo giá vàng lúc 8h17 quanh 41,95-42,05 triệu đồng.



Tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI công bố giá vàng SJC mua bán lẻ ở 42,02-42,12 triệu đồng. So với cùng thời điểm hôm qua, niêm yết giảm nhẹ 30.000 đồng ở hai chiều mua vào - bán ra.



Trên thị trường thế giới, do thị trường Mỹ nghỉ lễ Độc lập, giao dịch vàng kém sôi động. Theo đó, kim loại quý giao ngay chốt phiên châu Âu không có nhiều thay đổi so với phiên liền trước, đứng ở mốc 1.615 USD mỗi ounce.



Bước sang giờ giao dịch tại thị trường châu Á sáng nay, kim loại quý đang có xu xướng tăng nhẹ. Tính đến 9h, giờ Hà Nội, mỗi ounce vàng đang có giá tại 1.617 USD. Nếu căn cứ theo tỷ giá 20.930 đồng, mỗi lượng vàng quốc tế quy đổi hiện tương đương 40,80 triệu đồng.



Theo các chuyên gia, những thông tin quan trọng trong cuối tuần này có thể sẽ quyết định xu hướng sắp tới của vàng. Trong ngày hôm nay, Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) sẽ có quyết định lãi suất. Giới đầu tư đang kỳ vọng ECB sẽ giảm 25 điểm lãi suất cơ bản xuống mức thấp kỷ lục là 0,75% để hỗ trợ hệ thống ngân hàng chống lại cuộc khủng hoảng nợ công. Đây là yếu tố được kỳ vọng sẽ hỗ trợ vàng tăng giá.



Ngoài ra, thị trường cũng đang chờ đợi báo cáo việc làm của Mỹ cũng được công bố trong ngày hôm nay sẽ có nhiều tác động đến giá vàng.





Theo Lệ Chi (VNE)