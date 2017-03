Thị trường vàng lặng sóng

Tính đến 8h50, các doanh nghiệp Hà Nội công bố mỗi lượng vàng miếng quanh 42,10-42,30 triệu đồng, chỉ giảm nhẹ 20.000 đồng thu mua và bán ra so với đầu ngày hôm qua. Tại TP HCM, giá thu mua tương đương Hà Nội, nhưng bán ra thấp hơn 10.000 đồng, ở 42,20 triệu đồng.



Hệ thống DOJI đến 9h20 mua bán vàng miếng SJC tại địa bàn Hà Nội là 42,22-42,30 triệu đồng. Trong khi bán buôn của đơn vị này quanh mức 42,23-42,28 triệu đồng.



Trên thị trường thế giới, giá kim loại quý giao ngay chốt tuần tăng 3 USD lên sát 1.627 USD một ounce. Cùng lúc, giá vàng giao tháng tám trên sàn Comex của New York cũng chốt tuần tăng lên mức 1.628,10 USD mỗi ounce, tăng 2,3% giá trị trong tuần.



Nếu căn cứ theo tỷ giá 20.900 đồng, mỗi lượng vàng quy đổi hiện tương đương với 40,99 triệu đồng. Như vậy, so với giá vàng trong nước, giá thế giới quy đổi vẫn còn thấp hơn 1,1-1,3 triệu đồng một lượng.



Hiện nay, vai trò tài sản an toàn của vàng đang quay trở lại do khủng hoảng châu Âu chưa có lối thoát. Dự đoán giá vàng tuần tới, trong số 23 người tham gia trả lời phỏng vấn, gồm các chuyên gia, nhà đầu tư... có 18 ý kiến cho rằng giá tăng, 2 người nhìn nhận giá giảm và 2 giữ quan điểm trung lập.





Theo Lệ Chi (VNE)