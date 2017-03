Thị trường vàng, ngoại tệ tiếp tục hạ nhiệt

Mở cửa giao dịch, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn công bố giá bán 19,12 triệu đồng, khách được mua với giá 19 triệu đồng. Đến 9h30, mỗi lượng SJC lùi tiếp 20.000 đồng, xuống còn 19,06 triệu.

Tại TP HCM, vàng miếng Phượng Hoàng PNJ - DongA Bank niêm yết ở mức 19-19,08 triệu đồng một lượng (mua vào - bán ra). Vàng miếng Thần Tài Sacombank được Công ty Sacombank - SBJ áp dụng giao dịch ở mức 18,99-19,08 triệu đồng một lượng.

Thế nhưng xu hướng chính hôm nay vẫn là bán ra. Đặc biệt, tại các tiệm vàng tư nhân, lượng khách giao dịch trong buổi sáng đầu tuần khá nhộn nhịp. Với mức niêm yết mua vào vàng miếng SJC phổ biến 18,98-19 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 19,08-19,1 triệu, theo sát mức giá công bố của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), các tiệm kim hoàn đã kéo được một lượng khách khá lớn đến giao dịch.

Theo đại diện phòng kinh doanh vàng Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), hiện nhà đầu tư vẫn bán ra nhiều nhưng lượng vàng mỗi nhà đầu tư bán giảm mạnh so với tuần trước. Mãi lực vàng trên thị trường tiếp tục đứng yên. Trong hai ngày cuối tuần công ty đã mua vào khoảng 3.000 lượng. Trong đó, hơn 2.000 lượng mua vào trong ngày thứ bảy.

"Còn với diễn biến giá vàng hôm nay, lượng mua vào sẽ không giữ được ở mức này", phòng kinh doanh vàng PNJ dự báo.

Trên Sàn giao dịch vàng Sài Gòn thuộc Ngân hàng Á Châu (ACB) lúc 10h sáng, giá vàng trên sàn có xu hướng quay trở lại mức tham chiếu đầu ngày, giá khớp lệnh ở mức 19,73 triệu đồng một lượng. Trong suốt phiên giao dịch buổi sáng, mức biến động giá vàng trên sàn cao nhất chỉ 50.000 đồng một lượng.

Cùng thời điểm, mức giá thấp nhất tại Trung tâm Giao dịch Vàng Châu Á (Asia Gold) ngang mức khớp tại ACB, với 19,73 triệu. Lệnh của nhà đầu tư tại Asia Gold cao nhất tới trên 19,76 triệu đồng. Thay vì dư bán nhiều, dư mua đang áp đảo trên các bảng giao dịch.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi những đợt sóng vàng tiếp theo sau động thái xả hàng chốt lời vào phiên giao dịch cuối tuần qua. Động thái này khiến giao dịch tại các sàn giao dịch sụt giảm mạnh. Đến 10h10, tổng khối lượng giao dịch trên sàn ACB chỉ đạt 22.400 lượng, tương đương 442 tỷ đồng. Cùng thời điểm, tại các sàn vàng Việt Á, Phương Nam, Sacombank, tổng khối lượng giao dịch chỉ khoảng chục nghìn lượng.

Giá vàng giao ngay trên bảng Kitco.com vẫn dao động theo hình “răng cưa”, với 937,1 USD mỗi ounce, đi xuống so với 941,6 USD chốt phiên cuối tuần trước tại New York. Ngoài động thái bán ra chốt lời của giới đầu tư và tình hình xuất nhập khẩu cũng như lượng vàng dự trữ tại một số nước như Ấn Độ, Trung Quốc và các quỹ đầu tư, cho thấy nguồn cung đang khá dồi dào, giá vàng còn chịu tác động từ sự yếu đi của đồng euro.

Đồng đôla vững giá so với đồng euro sau những tin xấu về GDP của châu Âu. Các nước trong khu vực sử dụng đồng euro bất an với GDP trong quý IV/2008, giảm 1,5% so với quý III, thay vì chỉ giảm 1,3% như dự báo. Những đầu tàu kinh tế của khu vực này như Tây Ban Nha, Đức, Pháp đang vật lộn với suy thoái. Ngân hàng trung ương châu Âu gánh thêm áp lực cắt giảm lãi suất trong phiên họp tháng 3 tới.

Tại Mỹ, gói kích thích kinh tế trị giá 787 tỷ USD đã được Quốc hội nước này thông qua. Trong ngày 16/2, Tổng thống Obama sẽ ký thành luật. Dù quy mô của phao cứu trợ này không hoành tráng như lúc đầu nhưng nỗ lực của chính quyền ông Obama đã thành công ít nhất là cấy thêm niềm tin vào dân chúng Mỹ.

Hiện mỗi euro chỉ còn ăn 1,27 USD tại Mỹ. Đồng đôla mạnh lên cũng là nhân tố làm giảm nhiệt thị trường kim loại quý. Dẫu vậy, vàng vẫn được chọn là kênh đầu tư an toàn trong nỗi lo suy thoái và sự bất ổn trên thị trường tiền tệ, khi mà số nhà băng trở thành nạn nhân của khủng hoảng tài chính ở Mỹ chỉ tính từ đầu năm 2009 đã lên tới 13.

Giới phân tích dự báo táo bạo khi cho rằng vàng sẽ đạt 2.000 USD vào năm 2010, do sự mất giá của các đồng tiền mạnh. Thời gian ngắn tới, mốc 1.000 USD mỗi ounce sẽ dễ dàng bị phá. Thậm chí kịch bản giá vàng năm nay sẽ tái diễn năm 2008.

Tỷ giá bình quân liên ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước cập nhật ở mức 16.981 đồng, tương đương mức cuối tuần trước. Giá bán mỗi USD tại các ngân hàng thương mại là 17.490 đồng. Trên thị trường tự do, khách hàng có thể mua được USD với giá mềm hơn mức cuối tuần trước 50 đồng, còn 17.550 đồng. Các chủ hàng mua vào ở mức 17.500 đồng.

Theo các chuyên gia tài chính, việc phát hành trái phiếu chính phủ bằng ngoại tệ để huy động nguồn vốn từ thị trường nội địa vừa giúp Nhà nước có thêm nguồn vốn để bù đắp bội chi ngân sách, giúp sử dụng hiệu quả nguồn vốn USD, nhưng cũng không ảnh hưởng đến lãi suất trên thị trường. Trước đây, doanh nghiệp thường vay vốn USD vì lãi vay thấp hơn so với VNĐ. Hiện vay VNĐ có bù lãi suất với doanh nghiệp xuất khẩu, lãi suất chỉ còn 0,5-2% trong khi vay USD phải trên 4% một năm. Thị trường ngoại tệ đang dịch chuyển theo hướng bình ổn hơn.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, trong tuần qua, lãi suất huy động VNĐ của các ngân hàng thương mại đối với khách hàng giảm nhẹ, lãi suất huy động USD giảm khá mạnh. Lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VNĐ của các ngân hàng thương mại nhà nước ngắn hạn phổ biến ở mức từ 8,5-10% một năm, lãi suất cho vay trung dài hạn từ 10-10,5% mỗi năm. Lãi suất cho vay VNĐ nhóm ngân hàng thương mại cổ phần phổ biến ở mức từ 10-10,5%.

Đến ngày 10/2, lãi suất giao dịch bình quân bằng VNĐ trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng ở các kỳ hạn ngắn (qua đêm và 1 tuần) có xu hướng tăng nhẹ; lãi suất các kỳ hạn dài hơn (2 tuần, 1 tháng và 3 tháng) có xu hướng giảm; trong đó lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tháng có mức giảm nhiều nhất lên tới 1,09%/năm, các kỳ hạn còn lại nhìn chung mức biến động không nhiều so với tuần trước đó. Các giao dịch phát sinh chủ yếu ở các kỳ hạn ngắn, trong tuần không phát sinh các giao dịch kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng.

Lãi suất giao dịch bình quân bằng USD tuần này biến động theo hướng tăng nhẹ ở các kỳ hạn ngắn ( qua đêm, 1 tuần) và giảm ở các kỳ hạn dài hơn (2 tuần, 1 tháng , 3 tháng), không phát sinh các giao dịch kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng. Lãi suất giao dịch USD trong tuần phổ biến ở các mức dưới 2,3% một năm.