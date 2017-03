Thị trường vàng “nín thở” chờ tín hiệu từ Cục dự trữ liên bang Mỹ

Hầu như đi ngang trong phiên đầu tuần, giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới tuần qua đã bắt đầu sụt mạnh trong phiên ngày thứ Ba, khi đóng cửa giảm 23 USD, xuống còn 1363,3 USD/ounce từ 1386,5 USD/ounce của ngày trước đó.

Phục hồi nhẹ lên 1365,8 USD/ounce khi đóng cửa ngày thứ Tư, giá kim loại quý này lại tiếp tục lao dốc trong 2 phiên cuối tuần. Đã có thời điểm, đồ thị giá lao xuống chỉ còn 1304,56 USD/ounce, thấp nhất kể từ ngày 8/8.

Dù có sự phục hồi trước khi đóng cửa, so với tuần trước, giá vàng giao ngay vẫn sụt hơn 60 USD/ounce, tương đương khoảng 4,4%. Trong khi đó hợp đồng vàng giao tháng 12 trên sàn New York mất tới 5,6%, đóng cửa tại 1308,6 USD/ounce.

Sở dĩ giá vàng sụt mạnh trong những phiên đầu tuần chủ yếu do nhu cầu mua vàng để phòng ngừa rủi ro địa chính trị do chiến sự Syria giảm mạnh. “Vàng giảm ở đầu tuần chủ yếu do hoạt động mua để trú ẩn vốn giảm sút sau các hành động ngoại giao tại Syria”, Bernard Sin, phó chủ tịch cấp cao của công ty MKS SA nhận định.

“Nhưng giờ tất cả chỉ còn chú ý tới các cuộc bàn thảo về cắt giảm kích thích kinh tế của Fed, và kỳ vọng các ngân hàng trung ương sẽ khởi động, dù chậm chạp, sớm nhất trong tháng này”.

Kể từ đầu năm đến nay, giá vàng đã sụt 19% sau khi Fed đánh tín hiệu sẽ giảm chương trình kích thích kinh tế kéo dài 5 năm, vốn khiến đồng USD sụt giá và khuyến khích các nhà đầu tư mạnh tay mua vàng.

Nhận định về giá vàng tuần tới, trong số 21 chuyên gia tham gia khảo sát của Kitco, 10 người tin rằng giá vàng sẽ tăng trong khi cũng có 11 ý kiến nhận định ngược lại. Ngoài sự chú ý đối với phiên họp của Fed ngày 18/9, ông Afshin Nabavi, trưởng bộ phận giao dịch của MKS SA còn cho rằng có 3 yếu tố có khả năng tác động đến giá vàng.

Trước hết là khả năng giải quyết vấn đề vũ khí hóa học của Syria thông qua đường ngoại giao, không phải dùng giải pháp quân sự. Thứ hai đó là nhu cầu vàng vật chất suy yếu, nhất là tại Ấn Độ, khi chính phủ nước này có những quy định mới khiến nhu cầu sụt giảm. Thứ Ba đó là thông tin từ Nhật Bản rằng Tổng thống Mỹ Obama sẽ chọn ông Lawrence Summers làm chủ tịch mới của Fed.

“Những thông tin đó đã tác động tới thị trường, nhưng khi Nhà Trắng xuất hiện và phủ nhận tin đồn, thị trường sẽ trở lại mức cũ chút ít”, chuyên gia này phán đoán.

Trong phiên thứ Sáu, hợp đồng vàng giao tháng 12 đã có lúc xuống 1304,6 USD/ounce, phá vỡ mức trung bình 100 ngày và 50 ngày. Theo một số nhà giao dịch, mốc 1307 USD/ounce sẽ là ngưỡng hỗ trợ mới. Nếu xuyên thủng mốc này, giá vàng có thể còn tiếp tục giảm về mức thấp của tháng 8, xung quanh 1.273 USD/ounce.

Liên quan đến khả năng cắt giảm kích thích kinh tế của Fed, ông Nabavi gọi đây là “câu hỏi triệu USD”. Kết quả khảo sát của tạp chí phố Wall cho thấy 2/3 số thành viên thị trường kỳ vọng Fed sẽ công bố thu hẹp quy mô kích thích kinh tế trong tuần tới.

Trong khi đa số các nhà kinh tế và thành viên thị trường kỳ vọng Fed sẽ có hành động, cho dù việc cắt giảm có thể chỉ ở mức 10 tỷ USD/tháng, Nabavi lại có quan điểm ngược lại, rằng Fed sẽ chưa cắt giảm. Nếu điều đó xảy ra, giá vàng có thể phục hồi nhanh chóng, chuyên gia này nói.

Một giám đốc giao dịch khác tại một ngân hàng vàng cho rằng nếu Fed chỉ nói về cắt giảm trong tương lai mà không có hành động, “chúng ta có thể thấy những phản ứng nhảy dựng từ vàng”. Dù vậy chuyên gia này cũng cho biết thêm rằng nếu Fed thực sự hành động, giá vàng còn xuống thấp hơn. Cho dù diễn biến theo hướng nào, điều đó có nghĩa là giá vàng sẽ rất dễ biến động.

Adam Klopfeinstein, chiến lược gia thị trường của Archer Financial Services khẳng định không có lí do thực sự nào để nghĩ rằng Fed sẽ không thông báo cắt giảm kích thích kinh tế trong tuần tới, và rằng giá vàng sẽ còn giảm.

“Vàng đang trong cấu trúc sụt giảm. Cho đến cuối tuần tới tôi nghĩ rằng giá vàng sẽ giảm dưới 1300 USD/ounce một chút, cách không xa so với hiện tại”, Klopfeinstein nói.

Theo Thanh Tùng (Dân trí)