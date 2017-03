Thị trường vàng quay đầu giảm giá

Vàng trong nước đang có xu hướng rời xa ngưỡng 39 triệu đồng.

Sáng nay, các thương hiệu lớn tại TP HCM đồng loạt hạ giá còn 38,92- 38,98 triệu đồng (mua vào- bán ra), mất khoảng 50.000 đồng cả chiều mua và bán so với giá chốt ngày hôm qua. Tại Hà Nội, giá cũng giảm nhiệt, chỉ còn 38,92- 39 triệu đồng.Lúc 9h sáng, Tập đoàn DOJI công bố giá mua bán lẻ vàng miếng ở 38,90- 38,98 triệu đồng. Biên độ mua bán 80.000 đồng. Giá sỉ là 38,92 – 38,96 triệu đồng (mua vào - bán ra). Biên độ mua bán thu hẹp 40.000 đồng.Đại diện kinh doanh đơn vị này cho hay, trong ngày 14/7, tại thị trường Hà Nội, các tỉnh phía Bắc và miền Trung, khách hàng chủ yếu vẫn bán ra khi thấy giá vàng lên cao. Lượng giao dịch của tập đoàn DOJI trong ngày hôm qua là 6.800 lượng, trong đó chủ yếu mua được từ khách.Trên thị trường quốc tế, cả phiên giao dịch đêm qua, giá nhấp nhổm tăng, giảm và đang dần rời xa mốc trên 1.590 USD. Sáng nay, giờ Việt Nam, vàng giao ngay phiên Á, Âu đạt trên 1.585,5 USD một ounce, giảm khoảng 5 USD. Dấu hiệu đi xuống của vàng xuất phát từ thông tin Chính phủ Mỹ có phương án nâng trần nợ để ngăn chặn tình trạng vỡ nợ, tuy còn nhiều vướng mắc.Ngày hôm nay, tỷ giá liên ngân hàng theo công bố của Ngân hàng Trung ương vẫn đậu ở 20.608 đồng.Dấu hiệu điều chỉnh tỷ giá của các ngân hàng thương mại đã xuất hiện nhưng vẫn khá mờ nhạt. Vietcombank giữ nguyên thu gom ở 20.550 đồng và hạ chiều bán 10 đồng so với sáng qua, còn 20.600 đồng. ACB giao dịch quanh 20.530- 20.600 đồng. Vietinbank hạ giá mua bán 10 đồng ở cả hai chiều mua bán, xuống còn 20.550- 20.590 đồng.Thị trường tự do, giá đôla cũng liên tục sụt giảm. Sáng nay, tại Hà Nội, USD mua bán ở 20.540- 20.560 đồng. Đây là khoảng cách tương đối xa so với ngân hàng. Nhiều người làm nghề thu đổi ngoại tệ cho biết, mỗi ngày giá một hạ, biên độ mua bán cũng bị co hẹp lại, chỉ còn 20- 30 đồng, nhưng tình hình kinh doanh vẫn u ám.