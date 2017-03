Thị trường vàng tiếp tục đi xuống

Tại Công ty vàng bạc đá quý Nữ Trang và Truyền Thông Vi Na Việt, vàng miếng SJC thời điểm đầu ngày có giá 20,84-20,96 triệu đồng một lượng (mua vào - bán ra). Khoảng cách giá mua, bán ngay sau đó được điều chỉnh thu hẹp, hiện ở mức 20,86-20,89 triệu. Trong khi đó, vàng miếng SBJ vẫn giữ nguyên mức niêm yết đóng cửa cuối tuần, mua vào - bán ra lần lượt tại 20,85-20,93 triệu đồng một lượng.

Thị trường vàng tự do tiếp đà giảm giá nhẹ cùng chiều với những phiên cuối tuần, thấp hơn 10.000-30.000 đồng mỗi lượng so với giá đóng cửa tuần. Mức giá bán ra tại các tiệm sau 9h sáng nay giảm dưới 20,9 triệu và được linh hoạt điều chỉnh theo sát hơn diễn biến của vàng thế giới.

Giá vàng trên thị trường tự do nhích nhẹ trong hai ngày cuối tuần với mức tăng 5.000-10.000 đồng mỗi lượng. Tuy nhiên, động thái điều chỉnh tăng này được cho là do tâm lý giới kinh doanh vẫn còn kỳ vọng vào khả năng đi lên của vàng. Song nhiều người nhận định cho rằng, hoạt động mua vào của giới đầu tư trong nước sẽ mạnh hơn khi vàng thế giới tiến gần hơn về vùng 900 USD một ounce.

Tại Hà Nội, Công ty vàng bạc đá quý Kim Linh, niêm yết giá đầu ngày cho vàng miếng SJC tại 20,87-20,9 triệu, giảm 30.000 đồng mỗi lượng mua vào và giảm 20.000 đồng mỗi lượng cho giá bán ra so với mức đóng cửa cuối tuần. Thị trường vàng tự do ảm đạm hơn rất nhiều so với TP HCM khi không tập trung nhiều giới đầu tư chuyên nghiệp vào vàng miếng.

Vàng thế giới giảm về gần vùng hỗ trợ 925/927 do đồng USD tăng nhẹ trở lại so với những ngoại tệ chính khác trong rổ tiền tệ ở ngay đầu phiên Châu Á sáng nay. Tâm lý thị trường đang chờ đợi thông tin vào cuộc họp G8 diễn ra trong ba ngày 8, 9 và 10/7 tại Mexico bàn luận về việc cắt giảm bớt đồng USD trong kho dự trữ của các nước.