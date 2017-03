Thị trường vàng tiếp tục đi xuống

Vàng miếng của SJC giao dịch tại Hà Nội ở mức 17,82 - 17,97 triệu đồng mỗi lượng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng so với chiều qua. Vàng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu lùi sâu xuống 17,9 triệu đồng mỗi lượng, giảm 170.000 đồng.

Lượng người giao dịch tại các doanh nghiệp hầu như không biến động, khiến doanh số cũng không dịch chuyển. Người bán vẫn nhiều hơn so với người mua.

Đêm qua giá vàng thế giới đã giảm trở lại do trên thị trường ngoại hối, đồng đôla bất ngờ tăng giá mạnh. Tỷ giá giữa 2 đồng tiền này xuống mức 1,409, thấp nhất trong hơn một năm nay.

Từ 904 USD mỗi ounce, giá kim loại quý đã lùi về 855 USD, giảm tới gần 50 USD. Vào 8h30 sáng nay, vàng giao ngay tại thị trường châu Á giao dịch ở mức 875,7 USD.

Trước đó, đêm 29/9, giá kim loại quý tăng vọt 25 USD lên 920,2 USD mỗi ounce sau khi Quốc hội Mỹ từ chối thông qua kế hoạch giải cứu thị trường tài chính 700 tỷ USD.

Tổng thống Mỹ Bush hôm qua có thêm động thái thúc giục Quốc hội Mỹ xem xét lại gói giải pháp này và nhấn mạnh, kinh tế Mỹ đang ở trong "thời điểm nghiêm trọng". Dự kiến cuối tuần này, Quốc hội Mỹ sẽ nhóm họp và xem xét lại kế hoạch cho thị trường tài chính.

Theo hãng tin Reuters, khối lượng do quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới là SPDR đã tăng vọt 30 tấn trong riêng ngày 29/9, so với trước đó một ngày. Nhờ vậy, tổng lượng vàng quỹ này nắm giữ lên tới 750 tấn, tương đương 1/3 sản lượng toàn thế giới.

Tính từ giữ tháng 9 đến nay, khối lượng kim loại quý do SPDR nắm giữ đã tăng tới 130 tấn. Giới đầu tư đồng loạt rút vốn khỏi thị trường tài chính để chuyển sang các quỹ đầu tư vàng, là lý do lượng kim loại quý do các quỹ nắm giữ tăng mạnh.

Theo giới chuyên gia, trong ngắn hạn, giá vàng vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ việc các quỹ đầu tư tìm cách tạo thanh khoản cho nguồn vốn của mình thông qua các giao dịch, tạo nên "sóng" trên thị trường, cũng như việc họ hiện thực hóa lợi nhuận khi kết thúc tháng và quý.

Sau một ngày giảm mạnh, hôm qua giá dầu thô cũng đã tăng trở lại, lên mức 101,43 USD mỗi thùng.