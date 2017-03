Thị trường vàng trầm lắng

Tính đến 8h sáng, hầu hết thương hiệu vàng lớn công bố giá mua bán quanh 35,80-35,86 triệu đồng, giảm lần lượt 30.000 đồng và 40.000 đồng chiều thu gom và bán ra so với mở cửa sáng qua. Tại TP HCM, một số nơi đưa khoảng cách mua bán xuống quanh 80.000 đồng một lượng khi công bố giá 35,80 - 35,88 triệu đồng.

Cùng lúc, thương hiệu vàng miếng SBJ đầu ngày được doanh nghiệp hạ giá mua và bán 40.000 đồng xuống còn 35,79-35,87 triệu đồng một lượng so với sáng qua. Còn nếu so với đầu tuần, giá mở cửa hiện rẻ hơn tới 190.000 đồng chiều thu gom và 160.000 đồng bán ra.

Theo Công ty Sacombank-SBJ, đây là thời điểm thị trường đang cần tiền đồng cho việc quyết toán cuối năm. Vì thế nhu cầu mua vàng đang yếu hẳn đi, lượng giao dịch phát sinh trong mấy ngày qua rất ít. "Khả năng giá vàng trong nước sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm thời gian tới", SBJ nhận định.

Trên thị trường thế giới, giá vàng trong những ngày gần đây chuyển dịch theo hướng đi ngang là chủ yếu do khối lượng giao dịch trên thị trường giảm nhanh. Các nhà đầu tư đang đóng dần tài khoản khi sắp đến ngày nghỉ lễ Giáng sinh.

Do đó, giá kim loại quý ngày 22/12 biến động trong biên độ hẹp 1.383-1.391 USD. Trong phiên, có lúc giá lên cao nhất cũng chỉ quanh mức 1.391 USD rồi lại nhanh chóng đi xuống. Sau đó, thị trường đóng cửa ngày tại 1.385 USD một ounce. Vàng giao tháng hai trên sàn Comex của New York cũng chốt ngày tại 1.386,70 USD mỗi ounce, tăng 2,1 USD so với phiên liền trước.

Ngày hôm qua, giá kim loại quý đi ngang trong bối cảnh chỉ số đồng bạc xanh vẫn duy trì mức ổn định 80,73 điểm, trong khi EUR suy yếu 0,08% (hiện mỗi EUR chỉ đổi được 1,30 USD).

Hơn nữa, quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho biết vừa hoàn thành kế hoạch bán 403 tấn vàng trong vòng 14 tháng qua. Nhiều nhà phân tích đã lo lắng rằng với lượng vàng lớn được bán ra này sẽ dẫn đến thừa cung trên thị trường, dễ gây áp lực giảm giá vàng.

Về mặt kỹ thuật, kháng cự đầu tiên được nhìn thấy ở tuần này là 1.393 USD và sau đó là 1.400 USD. Còn mức hỗ trợ thấp nhất quanh 1.376,60 USD.

Bước sáng giờ giao dịch châu Á sáng nay, mỗi ounce vàng tính đến 9h (giờ Hà Nội) đang dao động quanh 1.387 USD một ounce, tăng nhẹ 2 USD so với mở cửa. Nếu quy ra tiền Việt theo tỷ giá 21.000 đồng, mỗi lượng vàng quy đổi có giá khoảng 35,2 triệu đồng.

