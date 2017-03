Thị trường vàng trầm lắng

Vàng miếng SJC Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết sáng nay tại 19,84-19,9 triệu đồng một lượng (mua vào - bán ra), tăng nhẹ 50.000 đồng mỗi lượng mua vào, và tăng 60.000 đồng mỗi lượng bán ra so với mở cửa ngày hôm qua. Cũng ở mức tương tự, thương hiệu vàng miếng AAA - VNJ và SJC - VNJ của Công ty cổ phần nữ trang và truyền thông Vi Na VJC được niêm yết tại 19,82 - 19,9 triệu đồng mỗi lượng.

Trong khi đó, tại hệ thống Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, thương hiệu vàng miếng Thần Tài Sacombank (SBJ) được niêm yết giao dịch tăng 100.000 đồng mỗi lượng đối với giá mua vào và 70.000 đồng mỗi lượng bán ra, ở mức 19,84 -19,9 đồng mỗi lượng.

Tại Hà Nội, thương hiệu vàng miếng vàng rồng Thăng Long của Công ty vàng bạc Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 19,85-19,92 triệu đồng một lượng (mua vào - bán ra).

Thị trường vàng trong nước đang khá trầm lắng khi cơn sốt tỷ giá đã đi qua và nhu cầu nữ trang trong thời gian qua cũng trở nên hạn chế. Một nguyên nhân khác là giá kim loại quý vẫn còn ở mức cao. Các nhà đầu tư vẫn đang khá thận trọng khi mua vàng vì cho rằng nhiều khả năng vàng còn giảm thấp.

Thị trường vàng thế giới ngày hôm qua vẫn được đánh giá là đi ngang trong biên độ hẹp 925-910 USD mỗi ounce. Kết thúc ngày giao dịch không thể hiện rõ một xu hướng ngắn hạn nào với giá đóng cửa gần bằng với giá mở cửa đầu ngày quanh vùng 917 USD một ounce.

Theo nhận định của các chuyên gia phân tích thì thị trường đang hướng đến bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ để cho thể tìm ra xu hướng mới cho danh mục đầu tư của mình. Bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ được công bố vào cuối tuần này sẽ là chất xúc tác thúc đẩy biến động của thị trường vàng. Có nhiều khả năng vàng có thể sẽ quay lại mức cản tâm lý tại 900 USD một ounce trong ngắn hạn.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do TP HCM sáng nay tăng nhẹ 20-30 đồng so với hôm qua, ở mức 17.840-17.880 đồng một đôla (mua vào - bán ra). Trong khi đó, tỷ giá niêm yết tại Vietcombank vẫn giữ mức công bố ngày hôm qua, giao dịch tại 17.710-17.802 đồng một đôla. Thị trường USD trên thị trường tự do hiện khá bình ổn sau cơn sốt tỷ giá khi Ngân hàng Nhà nước công bố nới rộng biên độ tỷ giá lên 5%.