Thị trường vàng, USD lặng sóng

Thương hiệu vàng miếng Thần Tài Sacombank SBJ niêm yết đầu ngày tại mức giá 32,87-32,95 triệu đồng một lượng. So với hôm qua, giá giảm 20.000 đồng chiều bán ra và 50.000 đồng mua vào. Biên độ giữa mua và bán được nới rộng 80.000 đồng mặc dù giá không có sự biến động mạnh.



8h15 sáng, giá vàng miếng SJC cũng giảm 30.000 đồng chiều mua vào và 40.000 đồng bán ra so với sáng 25/10, xuống còn 32,90-32,95 triệu đồng một lượng.



Cùng lúc, một số hiệu kim hoàn ở TP HCM niêm yết giá mua quanh 32,88 triệu đồng và bán ra 32,97 triệu đồng. Chênh lệch giữa mua và bán được các cửa hiệu để ở 90.000 đồng một lượng.



Trong những ngày vừa qua, giao dịch vàng vật chất tiếp tục kém sôi động. Hầu hết các nhà đầu tư đều trong tư thế "án binh bất động" chờ đợi những đợt sóng mới của thị trường trước khi quyết định mua hay bán



Giá USD tự do sau khi tăng lên 20.180 đồng bán ra và 20.130 đồng mua vào ngày 25/10, sáng nay đã hạ nhiệt. Tại Hà Nội, giá mua USD đầu ngày được các điểm thu đổi ngoại tệ giảm 10 đồng chiều bán ra, niêm yết quanh 20.170 đồng, còn mua vào giữ nguyên 20.140 đồng. Trong khi đó, một số điểm thu mua ngoại tệ tại TP HCM cũng niêm yết giá bán bằng với Hà Nội nhưng thu gom thấp hơn 10 đồng, tại 20.130 đồng.



Giá vàng quốc tế mở cửa ngày thứ hai ở mức 1.332.45 USD một ounce và đã liên tục tăng trong phiên châu Á và Âu khi đồng USD quay lại đà giảm. Trong phiên, có lúc giá tăng gần chạm mốc 1.350 USD mỗi ounce, tăng hơn 18 USD so với giá mở cửa. Bước sang giờ New York, giá kim loại quý giảm nhẹ. Tuy nhiên, đóng cửa ngày vẫn tăng 11,60 USD lên mức 1.340 USD một ounce. Giá vàng giao tháng 12 trên sàn Comex của New York cũng kết thúc ngày với mức tăng 14,40 USD lên án giữ mốc 1.339,50 USD mỗi ounce.



Dù giá vàng trong nước đầu ngày giảm, nhưng giá thế giới tại châu Á sáng nay vẫn đang nhích nhẹ. Tính đến 9h (giờ Hà Nội) mỗi ounce vàng giao ngay tương đương 1.342,50 USD, tăng hơn 2 USD so với mở cửa. Nếu quy ra tiền Việt theo tỷ giá 20.180 đồng, mỗi lượng vàng quốc tế có giá khoảng 32,90 triệu đồng (đã bao gồm thuế nhập khẩu).





Theo Lệ Chi (VNE)