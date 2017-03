Thiết bị điện mặt trời lên cơn sốt

Được mùa

Theo các doanh nghiệp, sản phẩm sử dụng năng lượng mặt trời bán ra tăng mạnh trong khoảng mấy tháng gần đây. Ông Bùi Văn Phóng, quản lý kinh doanh của Công ty Vinaco, chuyên về máy nước nóng năng lượng mặt trời, cho biết thị trường sản phẩm máy nước nóng năng lượng mặt trời đang “lên sốt”, lượng khách sử dụng các sản phẩm năng lượng mặt trời tăng vọt từ thời điểm cuối năm. Cũng theo ông Phóng, những lúc cao điểm công ty bán được gần 50 sản phẩm/tháng. Hiện nay, người tiêu dùng rất ưa chuộng các dòng sản phẩm máy nước nóng dạng ống, có giá 5-7 triệu đồng.

Còn theo ông Chu Khắc Minh, Giám đốc Công ty Phú Lạc Khang, lượng máy bán ra rất cao, trung bình mỗi tháng công ty bán ra 30-50 bộ máy nước nóng năng lượng mặt trời. Vào những lúc cao điểm, nhiều người xây nhà, công ty ông có thể bán ra vài trăm bộ máy/tháng.

Theo Công ty Mặt Trời Đỏ, chuyên về sản xuất pin năng lượng mặt trời, hiện tại sản phẩm pin năng lượng mặt trời tiêu thụ rất tốt trên thị trường trong và ngoài nước. Thị trường trong nước tiêu thụ chỉ khoảng 40%, còn 60% dành cho xuất khẩu. Sản phẩm đã được xuất khẩu rất ổn định sang Campuchia và các nước châu Âu, châu Mỹ.

Bên cạnh các hộ gia đình, ngay cả các doanh nghiệp cũng gấp rút tính tới những phương án nhằm tiết kiệm tới mức tối đa lượng điện tiêu thụ. Theo ông Diệp Bảo Cánh, Tổng Giám đốc Công ty Mặt Trời Đỏ, hiện nay đã có khá nhiều doanh nghiệp ở TP.HCM quan tâm và lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời công ty ông cung cấp. Chính công ty của ông cũng đang sử dụng hệ thống điện mặt trời có công suất 1 kW được lắp đặt trên sân thượng và sắp tới sẽ nâng công suất lên 2 kW. Với kinh phí đầu tư khoảng 150 triệu đồng, công ty sử dụng cho văn phòng 10 người với các hệ thống là máy in, máy vi tính, đèn chiếu sáng và không bao giờ sợ cúp điện.

Máy nước nóng năng lượng mặt trời đang trở thành một sản phẩm được người tiêu dùng ưa thích.

Lợi ích lâu dài

Theo ông Diệp Bảo Cánh, để đầu tư một hệ thống sử dụng điện mặt trời và sử dụng các thiết bị đơn giản như đèn, máy tính, máy in… doanh nghiệp mất khoảng 100-200 triệu đồng. Mặc dù tính ra chi phí còn cao so với một doanh nghiệp trung bình hay một hộ gia đình, thế nhưng tính ở mức lâu dài và lợi nhuận thì doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng sẽ có lợi. Đặc biệt là trong thời điểm thiếu điện như hiện nay, doanh nghiệp sẽ bị thiệt hại lớn do cúp điện chứ không phải do giá điện.

100-200 triệu đồng là có thể thiết kế một hệ thống năng lượng mặt trời hoạt động cho văn phòng.

Ông Cánh phân tích để có hệ thống điện mặt trời, người sử dụng phải đầu tư cả bộ gồm bốn loại thiết bị chính là: tấm pin, bộ điều khiển sạc, bộ biến điện và bộ bình ắc-quy lưu giữ. Nếu được phép hòa vào lưới điện, người dùng sẽ không phải tốn tiền cho bộ bình ắc-quy trữ điện và một số thiết bị, như vậy giá sẽ giảm xuống phân nửa. Bên cạnh đó, việc đầu tư hệ thống điện mặt trời với quy mô như thế nào là tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng điện của hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp nên sẽ có giá thành phù hợp.

Không chỉ với các doanh nghiệp văn phòng, trước tình hình giá điện tăng và tình trạng cúp điện sẽ diễn ra vào thời điểm thiếu điện, nhiều doanh nghiệp sản xuất lớn cũng tăng cường cải tạo các hệ thống sử dụng năng lượng cũ sang năng lượng mặt trời để giảm chi phí sản xuất.

Nói về thị trường kinh doanh, ông Bùi Văn Phóng cho biết với tình trạng giá điện và cúp điện như hiện nay, người tiêu dùng bắt đầu quan tâm đến các thiết bị dùng năng lượng mặt trời. Hiện nay, hơn 80% các nhà mới xây đều sử dụng các thiết bị nước nóng năng lượng mặt trời, cho nên đây sẽ là một thị trường kinh doanh tiềm năng.

65 là con số thương hiệu về các sản phẩm năng lượng mặt trời đang có mặt trên thị trường, đa số các sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc. Những sản phẩm từ châu Âu thường có mức giá cao gấp 3-4 lần so với giá thông thường, trong khi đó các sản phẩm từ Trung Quốc giá rẻ nhưng ít được kiểm định. Hiện tại vẫn còn thiếu các quy chuẩn để quản lý các sản phẩm một cách triệt để.

NHƯ VŨ