Thiệt hại do mưa lũ nhưng ngành than vẫn lãi 600 tỉ đồng

Ngày 14-1, Vinacomin đã tổ chức tổng kết năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Ông Đặng Thanh Hải, Tổng Giám đốc Vinacomin, cho biết doanh thu toàn Tập đoàn năm 2015 đạt 106.860 tỉ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ, nộp ngân sách nhà nước 12.500 tỉ đồng, bằng 103,4% so với kế hoạch, lợi nhuận đạt 600 tỉ đồng. Tiền lương bình quân toàn Tập đoàn đạt 8,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 3% so với thực hiện 2014. Trong đó lao động sản xuất than đạt 9,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 6% so với thực hiện 2014.

Trước đó, đợt mưa lũ lịch sử diễn ra từ 26-7 đến 5-8-2015 làm cho ngành than thiệt hại khoảng 1.200 tỉ đồng.

Theo ông Hải, dự kiến năm 2016, Vinacomin đặt ra kế hoạch doanh thu đạt 110.000 tỉ đồng, nộp ngân sách 12.250 tỉ đồng, lợi nhuận 1.000 tỉ đồng.

Tiền lương bình quân chung toàn Tập đoàn là 9,1 triệu đồng/người/tháng, trong đó sản xuất than đạt 9,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 5% so với mức tiền lương thực hiện năm 2015.

Vị CEO Vinacomin cho rằng trong năm 2015, năng suất lao động trong năm qua của đơn vị này còn thấp, công tác quản lý vật tư, quản trị chi phí ở một số đơn vị còn chưa chặt chẽ dẫn đến chi phí đầu vào cao, giá thành cao.

Một số dự án tiến độ thực hiện còn chậm, chất lượng lập dự án chưa cao; công tác kiểm soát các dự án từ khâu lập dự án, thẩm định và trong quá trình thực hiện dự án còn hạn chế có thể dẫn đến nguy cơ làm giảm hiệu quả dự án.