Thịt heo “siêu sạch”, giá “siêu” đắt

Khó có thịt “siêu sạch” Theo thạc sĩ Võ Văn Ninh, giảng viên bộ môn Chăn nuôi chuyên khoa Trường ĐH Nông Lâm, loại thịt heo kể trên không thể nói là “siêu sạch” được vì nếu “sạch” thì trong thịt phải hoàn toàn không có một chút vi khuẩn, chất độc hay chất kháng sinh. Còn dược thảo cũng tùy loại nhưng dù tốt thế nào cũng không thể loại khỏi hoàn toàn các vi khuẩn hay virus có trong thịt heo (có thể xâm nhập vào con heo qua đường ăn uống). Ngoài ra, hiện nay cũng chưa có nghiên cứu nào có thể chứng thực là có loại dược thảo trị được hoàn toàn những bệnh tật trên heo. Còn theo ông Huỳnh Hữu Lợi - Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM, trong chuyên môn không có chữ “sạch” hay “siêu sạch” mà chỉ có thể gọi là “thực phẩm đảm bảo an toàn”. Theo quy định, để được đánh giá là thực phẩm đảm bảo an toàn, sản phẩm phải đáp ứng một số tiêu chuẩn về mặt sinh học, hóa học, lý học... Đối với thịt heo thì phải đảm bảo không có sự tác động từ môi trường chăn nuôi, không có tác dụng của một số chất kích thích... Những yêu cầu này phải được sự kiểm nghiệm và công nhận của cơ quan thú y, phòng vệ sinh an toàn thực phẩm của Sở Y tế. Riêng với sản phẩm “heo hương thảo”, ngoài việc phải đáp ứng về vệ sinh an toàn thực phẩm, nếu có nét độc đáo gì thì đăng ký ở cơ quan sở hữu trí tuệ.