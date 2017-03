Thịt nội coi chừng bị “knock out”!

Theo lộ trình tham gia khu vực mậu dịch tự do với ASEAN (ATIGA), ASEAN-Trung Quốc (ACFTA), ASEAN-Hàn Quốc (AKFTA), Việt Nam phải cắt giảm nhiều dòng thuế còn khoảng 0%-5%, tiến tới miễn thuế hoàn toàn (trừ vài dòng thuế linh hoạt). Như vậy đến năm 2015, thuế nhập khẩu các loại thịt gà, heo, cừu, trâu, bò… từ Hàn Quốc, Trung Quốc hay các nước trong khối ASEAN vào Việt Nam sẽ là 0%. “Khi đó, sức cạnh tranh về giá, chất lượng, sự đa dạng sản phẩm của các nước có ngành chăn nuôi phát triển hơn có thể đè bẹp ngành chăn nuôi trong nước” - ông Lê Bá Lịch, Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn Chăn nuôi Việt Nam, cảnh báo.

DN biết nhưng chưa thể làm gì

Về tình hình này, ông Phạm Đức Bình, Tổng Giám đốc Công ty Thanh Bình (Đồng Nai), lo lắng: “Giá thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam đang cao hơn 20% so với các nước ASEAN, đồng nghĩa với giá thành sản xuất thịt của họ thấp hơn 20%. Nếu so sánh giá bán thịt sau chế biến đến tay người tiêu dùng thì theo tôi mức chênh lệch phải hơn 20%. Do quá trình phân phối của ta có quá nhiều khâu trung gian nên giá bị “thổi” lên gấp đôi. Dù phải chịu 5%-10% thuế nhập khẩu như hiện nay, giá thịt ngoại vẫn sẽ rẻ hơn”.

Hơn nữa, trong khi doanh nghiệp (DN) chăn nuôi các nước trên không phải chịu thuế suất nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi thì DN chăn nuôi Việt Nam phải chịu 5%-10% thuế nhập khẩu ở khâu này, cộng thêm giá thức ăn chăn nuôi chịu 5% thuế VAT nữa nên giá bán ra ắt phải cao.

Tự chế biến hoặc liên kết với nhà máy thức ăn chăn nuôi sẽ giúp ngành chăn nuôi giảm giá thành sản xuất, tăng sức cạnh tranh. Trong ảnh: Kho thức ăn chăn nuôi một trang trại chăn nuôi ở Tiền Giang. Ảnh: QUANG HUY

Nhiều DN chăn nuôi cho biết họ biết rõ nguy cơ trên nhưng đang lo cầm cự, sống được qua giai đoạn này là may mắn lắm rồi! “Giờ lo được ngày nào hay ngày đó chứ chưa nghĩ đến chuyện chuẩn bị cạnh tranh thịt nhập khẩu được. Vốn không tiếp cận được, giá thức ăn cao, giá xăng/điện tăng vèo vèo mà giá thành sản phẩm chăn nuôi rớt thê thảm... nhiêu đó đã đủ làm chúng tôi đau đầu” - ông Châu Nhựt Trung, Tổng Giám đốc Công ty Huỳnh Gia Huynh Đệ, cho hay.

Cũng theo ông, các nước tham gia khu vực mậu dịch tự do đã biết cách bảo vệ ngành chăn nuôi trong nước từ trước. “Thái Lan, Indonesia, Malaysia… miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, giảm 5% thuế VAT góp phần giảm giá thành sản phẩm. Đối với mỗi một sản phẩm thịt nhập vào, họ đều có bộ tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh, hàm lượng dinh dưỡng, nguồn gốc… với các tiêu chí gắt gao” - ông Trung nói thêm.

“Cứ để chăn nuôi nhỏ lẻ tự phá sản”

Theo ông Nguyễn Xuân Dương (Cục Chăn nuôi), việc giảm thuế các sản phẩm chăn nuôi khi tham gia khu mậu dịch tự do là bất khả kháng, vì vậy lúc này DN chăn nuôi phải đẩy mạnh sản xuất tập trung quy mô lớn, nâng cao công nghệ chăn nuôi hiệu quả cao. Song song đó cần các chính sách khuyến khích như quy hoạch và thực hiện tốt quy hoạch vùng chăn nuôi, hỗ trợ vốn, giảm thuế, xem trang trại chăn nuôi cũng là DN để họ được hưởng chính sách ưu đãi như DN chăn nuôi.

Đồng quan điểm, ông Phạm Đức Bình (Hiệp hội Thức ăn Chăn nuôi) chia sẻ: “Cứ để chăn nuôi nhỏ lẻ tự phá sản, muốn tồn tại phải liên kết phát triển theo quy mô trang trại công nghiệp, kiểu DN chăn nuôi. Nên tự chế biến một phần thức ăn chăn nuôi, đừng mua toàn thức ăn bên ngoài kiểu “nhà nghèo ăn cơm tiệm” tốn rất nhiều chi phí”.

Còn ông Chamnan, Phó Tổng Giám đốc Công ty Chăn nuôi C.P Việt Nam, đưa ý kiến: “Người chăn nuôi phải liên kết với DN theo mô hình nuôi gia công mới giảm được rủi ro”.

Mặt khác, ông Nguyễn Đăng Vang, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam, cho hay thịt ngoại tràn vào chưa hẳn an toàn về chất lượng mà có thể là thịt thải loại, phụ phẩm, thịt kém chất lượng… dẫn đến nguy cơ Việt Nam là nơi tiêu thụ thịt rẻ bèo của các nước. Do đó, nên dựng hàng rào kỹ thuật ngay với nhiều bộ tiêu chí, tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm đủ mạnh nhằm ngăn chặn nguy cơ này. Bên cạnh đó, chính sách quản lý giết mổ, kiểm soát giá thịt nên giao về một đầu mối quản lý là Bộ NN&PTNT, tránh quản lý chồng chéo. Mục đích là tạo liên kết chuỗi sao cho ngắn gọn, hiệu quả để giá thành phẩm đến người tiêu dùng rẻ hơn, đủ khả năng cạnh tranh với thịt nước ngoài.

Và “nếu không nhanh thực hiện các giải pháp trên, ngành chăn nuôi sẽ chết dần, khả năng thịt ngoại sẽ được nhập nhiều hơn và người tiêu dùng Việt Nam chắc chắn sẽ đón nhận vì giá rẻ hơn” - ông Vang khẳng định.

DN FDI có cơ hội bành trướng Nhiều DN nghĩ thịt từ Thái Lan, Malaysia, Indonesia… tràn vào thì không chỉ người chăn nuôi, DN Việt bị thiệt mà cả DN chăn nuôi FDI cũng chung số phận. Không hẳn vậy! Lưu ý là những DN FDI “trùm” chăn nuôi như C.P là con của tập đoàn lớn về chăn nuôi của Thái Lan, Emivest là của Malaysia và Japfa là của Indonesia. Năm 2015, các sản phẩm thịt từ các quốc gia này nhập vào Việt Nam đều được hưởng mức thuế 0%. Từ đó, DN chăn nuôi FDI sẽ có thêm cơ hội mở rộng thị phần tại Việt Nam. Ông NGUYỄN ĐĂNG VANG,

Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam

QUANG HUY