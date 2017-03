Thịt nội lép vế trước thịt ngoại

Theo Thông tư 216, bắt đầu ngày 1-1, thuế nhập khẩu các loại nguyên liệu từ các nước ngoài ASEAN và từ các nước đã ký hiệp định ưu đãi thuế với Việt Nam đều tăng lên so với năm 2009: thuế nhập khẩu bắp, bột cá, bột thịt xương tăng 0%-5%, dầu cá tăng từ 5% lên 7%, bột mì tăng từ 10% lên 15%...

Ông Phạm Quang Diệu, Giám đốc Công ty Cổ phần Phân tích và Dự báo thị trường nông sản Việt Nam (AGROMONITOR), cho biết hiện các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi đã phải mua nguyên liệu với giá tăng 15%-20%. So với hai tuần trước, có thời điểm giá bột cá tăng trên 20% mà vẫn không có hàng để mua. Thống kê của AGROMONITOR cho thấy quý IV-2009, nguyên nhân khiến giá thức ăn chăn nuôi tăng cao là do tình trạng căng thẳng về nguồn cung ngô, khoai mì và cám gạo; Trung Quốc đẩy mạnh vét nguyên liệu khu vực biên giới với Việt Nam; đồng USD đang tăng nóng và thị trường đối mặt với tình trạng khan hiếm ngoại tệ.

Vấn đề ngoại tệ vẫn luôn là sức ép dai dẳng đối với ngành thức ăn chăn nuôi. Hiện thị trường ngoại hối Việt Nam đã bớt căng thẳng hơn. Tuy nhiên, có doanh nghiệp nhập khẩu mỗi tháng cần 3-4 triệu USD để thanh toán nhưng ngân hàng chỉ đáp ứng được 30%-50%. Số ngoại tệ còn lại, các doanh nghiệp phải tiếp cận từ thị trường tự do. Ông Lê Bá Lịch, Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam, cho biết chưa nên áp dụng thuế mới ngay đầu năm 2010. Hiện nay giá thực phẩm ở Việt Nam ngang ngửa giá thực phẩm nhập khẩu. Nếu giá thịt trong nước tăng thêm nữa sẽ tạo cơ hội cho nguồn thịt nhập khẩu. Điều này sẽ khiến người chăn nuôi thua lỗ và các nhà sản xuất chế biến thực phẩm từ chăn nuôi sẽ bị ảnh hưởng.

Số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy giá thức ăn chăn nuôi cuối năm 2009 đã tăng 40%-60% so với cuối năm 2007.

Q.TRUNG