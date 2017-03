Thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp vẫn còn chậm

Ông Hoàng Văn Thu, Cục phó Cục Tài chính doanh nghiệp (DN), cho biết tình hình cổ phần hóa (CPH) DN, tập đoàn, tổng công ty nhà nước trong quý I năm 2015 vẫn chậm so với mục tiêu và mong muốn.

Theo ông Thu, kế hoạch năm 2015, cả nước phải CPH 289 DN. Tuy nhiên, tính đến quý I-2015 mới có 29 DN được phê duyệt phương án CPH (chiếm 10%), 260 DN còn lại đều đã thành lập ban chỉ đạo CPH. Trong ba tháng đầu năm có 27 DN đấu giá cổ phần lần đầu và thoái vốn thông qua hai sở giao dịch chứng khoán (bằng 28% số lượng cả năm 2014). Tổng số lượng cổ phần chào bán trên 137,6 triệu cổ phần, thu được gần 1.251 tỉ đồng.

Ông Thu cho rằng việc chậm CPH trong quý I năm 2015 ngoài nguyên nhân do có kỳ nghỉ kéo dài thì còn nguyên nhân nữa là do số lượng các DN phải CPH có quy mô lớn, có độ phức tạp cao. Do đó, nảy sinh khó khăn trong việc xác định giá trị DN cũng như tổ chức các khâu thực hiện phương án CPH.

Ông Thu đề xuất các bộ, ngành phải có giải pháp gắn chặt trách nhiệm của người đứng đầu đối với tiến độ thực hiện CPH. Thời gian qua có một số DN thực hiện CPH chậm nhưng việc xử phạt là chưa có.

