Thông cầu, giá đất tăng vọt

Đất khu vực quận 2, quận 9 đang có một mức giá mới kể từ khi thông cầu Thủ Thiêm. Những ngày gần đây, giao dịch nhà đất tại đây trở nên sôi động và rất nhiều nhà đầu tư về đây có ý định tìm đất lập dự án.

Tăng trung bình 2-3 triệu đồng/m2

Cùng nằm trong sự sụt giảm chung của thị trường do nhiều nhà đầu tư e ngại việc chính phủ sẽ siết chặt thị trường thông qua việc đánh thuế lũy tiến bất động sản, thị trường nhà đất quận 2, quận 9 khá trầm lắng từ cuối năm 2007. Tuy nhiên, kể từ khi TP.HCM thông cầu Thủ Thiêm, giá nhà đất ở đây có dấu hiệu phục hồi. Nhiều chuyên gia nhận xét giá nhà đất ở đây đang trở lại đỉnh cao như trong những lần lên giá trước đây.

Ông Nguyễn Ngọc Tiên, Trưởng phòng Nghiên cứu thị trường của Công ty bất động sản Phúc Đức (quận 2), cho biết kể từ ngày thông cầu, rất nhiều người đến văn phòng công ty để tìm mua đất. Các dự án mà khách hàng quan tâm thường nằm ở khu vực An Phú-An Khánh, Thạnh Mỹ Lợi, Bình Trưng Đông... Theo đó, giá đất nền tại các khu vực này cũng tăng 2-3 triệu đồng/m2 so với trước. Hiện tại, công ty đang giới thiệu nhiều vị trí với mức giá dao động từ 28 triệu đến 42 triệu đồng/m2. Theo nhân viên môi giới của Phúc Đức, công ty hiện có khoảng vài trăm lô đất nền, căn hộ chung cư tại khu An Phú-An Khánh nhưng vẫn tiếp tục tìm mua lại từ các khách hàng. Ông Nguyễn Ngọc Tiên cho biết hiện tại, mỗi ngày lượng khách đến giao dịch tại văn phòng quận 2 của công ty tăng gấp đôi so với trước, với khoảng 30-40 giao dịch.

Trước đây, giá giao dịch căn hộ khu chung cư Bình Trưng Đông 250-330 triệu đồng tùy theo diện tích. Thế nhưng giờ đây giá mỗi căn tăng tương ứng 20-30 triệu đồng. Anh Nguyễn Thế Hùng, một khách hàng tìm mua nhà, cho biết trước khi thông cầu Thủ Thiêm, anh có ý định mua một căn nhà diện tích khoảng 30 m2 trên đường Nguyễn Thị Định với giá 360 triệu đồng nhưng giờ đây, chủ nhà ra giá tới gần 400 triệu đồng. Các nhân viên môi giới bất động sản tại khu vực quận 2 cho biết sau khoảng thời gian ngưng trệ từ cuối năm 2007, giá đất nền tại đây đã quay lại mức giá đỉnh điểm trong cơn sốt đất hồi tháng 10 năm trước. đó cũng là mức giá cao nhất từ trước đến nay.

Mặc dù cách xa cầu Thủ Thiêm nhưng giá đất tại các khu dân cư thuộc quận 9 vẫn nhích lên dần. Cụ thể, đất ở một số dự án tại phường Phước Long B cách đây chừng một tháng có giá 9-10 triệu đồng/m2, nay tăng lên khoảng 11 triệu đồng/m2. Dự án khu đất nền biệt thự ở đường 30 m tại phường Phước Long B mặc dù hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn chỉnh nhưng hiện được rao giá 13-14 triệu đồng/m2, trong khi cách đây một tháng giá chỉ 12 triệu đồng/m2.

Nhà đầu cơ đổ về tìm dự án

Ông Nguyễn Quốc Toản, đại diện Công ty địa ốc Phúc Thịnh Vượng (quận 2), cho rằng giá đất quận 2 tăng trong thời gian qua chỉ rơi vào những khu vực nhà nước cho phép chuyển nhượng, đối với khu vực không được phép chuyển nhượng thì tăng không đáng kể. Bên cạnh đó, thông tin thành phố tiến hành thanh tra một vài công ty bất động sản liên quan đến dự án khu đô thị Thủ Thiêm mới cũng ảnh hưởng ít nhiều đến nhà đầu tư. Tuy nhiên theo ông Toản, xét về tiềm năng, khu vực quận 2, quận 9 hơn hẳn các khu vực khác sau khi cầu Thủ Thiêm được hoàn thành. Trong tương lai, khi thành phố xây dựng thêm vài chiếc cầu như dự tính để kết nối quận 2, quận 9 với trung tâm thành phố thì giá đất lại tăng thêm nữa.

Cũng vì thấy trước vị trí quá đẹp của quận 2 nên trong thời gian gần đây, rất nhiều nhà đầu tư đổ về tìm đất để xin lập dự án. Một nhà đầu tư cho biết hơn một tháng qua, công ty ông nhờ công ty môi giới tìm cho một lô đất có diện tích chừng 2-3 ha để xây dựng khu căn hộ hoặc mở siêu thị nhưng không thể tìm ra. Lý do không tìm được là bởi hầu như các dự án tại đây đã có chủ hoặc tìm được nhưng diện tích quá bé hay bên bán “hét” giá quá cao so với trước.

Ông Toản cũng cho biết thời gian qua, công ty ông nhận được nhiều đơn đặt hàng của nhà đầu tư nhờ tìm đất để lập dự án. Thậm chí có người yêu cầu tìm dự án nào đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết nhưng chủ đầu tư không đủ vốn để góp vốn làm chung. “Với điều điều kiện này lại càng khó bởi trong khi lượng cung về nhà, căn hộ thiếu như hiện nay, có dự án nào tung ra cũng hết thì không nhà đầu tư nào dại gì khi có đất lại chịu cho nhà đầu tư khác góp vốn làm chung cả. Có thiếu vốn mấy họ cũng cố huy động làm cho bằng được. Trong thời điểm này, chỉ cần chủ đầu tư có đất ở vị trí thuận lợi là đã thấy rõ lợi nhuận” - ông Toản nói.