Thu hồi ba lô thuốc kháng sinh kém chất lượng

Thuốc Acicef-200 bị đình chỉ thuộc lô AC 1102, ngày sản xuất 21-12-2011, hạn dùng 20-12-2014, số đăng ký VN-12142-11, do Công ty ACI Pharma Pvt.Ltd, Ấn Độ sản xuất. Thuốc Azissel 250 bị đình chỉ thuộc lô 0030412, ngày sản xuất 16-4-2012, hạn dùng 16-4-2014, số đăng ký VD-8296-09, do Công ty Roussel Việt Nam sản xuất. Loại thuốc thứ ba là Alphachymotrysin bị đình chỉ thuộc lô 256912, ngày sản xuất 9-9-2012, hạn dùng 8-9-2014, số đăng ký VD-3966-07 do Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex sản xuất.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các nhà sản xuất phải phối hợp với các đơn vị phân phối thu hồi toàn bộ các lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nói trên để đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng và có báo cáo về Cục Quản lý Dược.

HUY HÀ