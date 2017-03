UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định phê duyệt kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra liên ngành, thu hồi dự án và hủy bỏ các văn bản pháp lý liên quan tám dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Cụ thể thu hồi dự án Trường ĐH Công nghệ miền Trung (diện tích quy hoạch 27,691 ha) tại các xã Nghi Ân và Nghi Đức (TP Vinh, Nghệ An) của Công ty CP Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực miền Trung.

Lý do thu hồi là dự án trên đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch xây dựng tại Quyết định số 3005 ngày 14-7-2010 nhưng đến nay không thực hiện bất cứ thủ tục gì tiếp theo để thực hiện dự án, văn bản pháp lý liên quan đã hết hiệu lực.

Thu hồi dự án khu đô thị Viễn thông và Công nghệ thông tin (diện tích quy hoạch 7,78 ha tại TP Vinh) của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện. Dự án cải tạo môi trường và xây dựng khu dịch vụ thương mại, nhà ở tổng hợp (diện tích quy hoạch 135,9 ha tại TP Vinh) của Công ty CP Đầu tư xây dựng và ứng dụng công nghệ mới TECCO.

Dự án khu đô thị mới Đông Hưng (diện tích quy hoạch 98,5 ha tại thị xã Thái Hòa) của Công ty CP Đầu tư và Tư vấn doanh nghiệp VNS. Dự án khu du lịch sinh thái biển kết hợp nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí (diện tích quy hoạch 1,9 ha tại huyện Quỳnh Lưu) của Công ty TNHH Đức Trà.

Dự án khu đô thị Phủ Quỳ Happy Land (diện tích quy hoạch 79,8 ha tại thị xã Thái Hòa) của Công ty CP AddCom Land. Dự án trung tâm dịch vụ thương mại Long Sơn (tại phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa) của Công ty Hồng Hà.

Đồng thời thu hồi dự án trung tâm sinh thái, sinh vật cảnh (tại xã Nghi Phú, TP Vinh) của Hội Sinh vật cảnh Nghệ An. Lý do, theo quy hoạch điều chỉnh cảng hàng không Vinh thành cảng hàng không quốc tế do Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 347 ngày 29-1-2015, dự án trên nằm trong quy hoạch đất hàng không dân dụng quản lý.