Thu hồi một dự án 4 năm nằm trên giấy

(PL)- Ngày 7-10, ông Nguyễn Mạnh Tuân, Chủ tịch UBND phường 5 (TP Tân An, Long An), xác nhận chủ tịch UBND tỉnh này đã có quyết định thu hồi dự án Khu dân cư Bách Gia Thôn (phường 5, TP Tân An) của HTX nông nghiệp Tân Địa Lợi.

Nguyên nhân do đơn vị đầu tư chậm triển khai và chưa chứng minh được năng lực tài chính để thực hiện dự án. Dự án khu dân cư nhà vườn này có tổng diện tích hơn 200 ngàn m2. Qua bốn năm triển khai, dự án vẫn còn nằm trên giấy gây ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của gần 200 hộ dân trong khu vực. Điều đáng nói là khi UBND tỉnh mới cho chủ trương, HTX Tân Địa Lợi đã đăng quảng cáo bán 3-4 triệu đồng/m2 tại khu đất này. A.LONG