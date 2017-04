Thu hồi ngay 1.000 tỷ đồng sai phạm của Vinaconex

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 222/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng về kết quả thanh tra việc cổ phần hoá Vinaconex.

Đây là Tổng công ty đầu tiên thực hiện thí điểm cổ phần hóa (CPH) trong toàn Tổng công ty theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, qua quá trình thanh tra do Thanh tra Chính phủ thực hiện, đơn vị này đã có những sai phạm nghiêm trọng.

Cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Tài chính có quyết định thu hồi ngay trong tháng 8 tới các khoản tiền sai phạm của Vianconex bao gồm: hơn 810,765 tỷ đồng tiền thặng dư bán cổ phần lần đầu, hơn 6,756 tỷ đồng vốn Nhà nước còn tại doanh nghiệp, hơn 73,433 tỷ đồng vốn Nhà nước tăng thêm từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến khi chuyển thành Tổng công ty cổ phần, hơn 3,908 tỷ đồng của công ty Cổ phần Xây dựng số 1 chưa nộp và 3,388 tỷ đồng giá trị quyền sử dụng của 513,4 m2 đất tại số 53 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ TN&MT, UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan đề xuất biện pháp xử lý lên Thủ tướng Chính phủ trong quý 3 đối với 8 khoản.

Trong đó, 5 khoản sẽ phải xử lý liên quan đến vấn đề đất đai bao gồm giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích do Vinaconex xây dựng vi phạm quy hoạch; giá trị quyền phát triển dự án Khu đô thị Bắc An Khánh; giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao thực hiện dự án Khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính và giá trị tài sản tầng 1 các chung cư cao tầng khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá; khoản tiền Vinaconex thu từ chuyển nhượng diện tích 12.996m2 tầng 1 các toà nhà chung cư cao tầng, nhà văn phòng, nhà cửa hàng; tiền thuê 588.267,7m2 đất được giao nhưng tới thời điểm này, vẫn chưa hoàn tất các thủ tục để chuyển sang hình thức thuê đất theo qui định.

Ba khoản khác sẽ phải xử lý là tiền lãi do sử dụng các khoản tiền chưa nộp; khoản tiền được xác định là tài sản không cần dùng của Vinaconex và loại khỏi giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hoá; khoản tiền do công ty CP xây dựng và dịch vụ Vinaconex không thu từ các cổ đông khác khi được Tổng công ty bù đắp các khoản lỗ và khoản tiền tương ứng 49% vốn điều lệ do các cổ đông khác chưa nộp khi tăng vốn điều lệ.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát lại danh sách các nhà đầu tư chiến lược, trường hợp không đủ điều kiện thì có quyết định hủy bỏ.

Đồng thời, Bộ Xây dựng chỉ đạo Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex JSC) yêu cầu nộp lại khoản giá trị ưu đãi tương ứng. Nếu đơn vị nào không nộp thì chuyển hồ sơ đến các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý.

Thanh tra Chính phủ sẽ là đơn vị đầu mối báo cáo kết quả thực hiện việc xử lý sai phạm trên lên Thủ tướng Chính phủ.