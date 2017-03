Thu lợi từ hàng tồn kho

Đại diện một DN ở quận Tân Bình (TP.HCM) chuyên đi thu mua hàng tồn kho với khối lượng lớn cho biết: Hiện nay một số thị trường xuất khẩu chính của dệt may, da giày Việt Nam như Mỹ, EU, Nhật Bản đang khó khăn do lượng hàng tồn kho của các nhà phân phối rất lớn. Chưa hết, các nước nhập khẩu lại thắt chặt khâu kiểm tra, truy xét nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. Điều này đã làm giảm nhiều đơn hàng của các DN dệt may, da giày Việt Nam dẫn đến lượng sản phẩm xuất khẩu giảm trầm trọng, nguyên liệu và sản phẩm tồn kho ngày càng nhiều.

“Do trước đây hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa nên chúng tôi nắm rõ ngóc ngách của thị trường. Hàng tồn kho chủ yếu là nguyên liệu thô như vải, thuộc da, vật liệu tổng hợp hoặc các lô sản phẩm đã hoàn thành. Giá rất rẻ, giảm 50% so với giá gốc hoặc có thể thấp hơn do DN cố bán cho hết để làm đơn hàng mới hoặc bán lấy vốn cầm cự sản xuất, có DN phá sản phải bán. Trong khi đó rất nhiều cơ sở sản xuất, gia công hàng dệt may, da giày ở TP.HCM và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai lại hoạt động khá ổn định, vừa gia công cho các DN xuất khẩu lớn, vừa đem hàng tiêu thụ khắp cả nước nên lúc nào cũng cần nguyên liệu và hàng để bán. Vì vậy, chúng tôi thu mua hàng tồn về bán lại cho các cơ sở này để kiếm tiền từ mức chênh lệch” - vị giám đốc trên chia sẻ.

Đại diện DN này còn cho biết có bao nhiêu hàng tồn kho dạng trên họ đều muốn mua hết, thậm chí còn cho nhân viên đi săn lùng. “Người nào giới thiệu DN có hàng tồn kho cần bán sẽ được chiết khấu, cứ một tấn hàng thì được 500.000 đồng. Mỗi tháng chúng tôi thu mua hàng trăm tấn hàng tồn kho về bán lại cho các cơ sở sản xuất và thu được lợi nhuận không nhỏ”.

QUANG HUY