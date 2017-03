Thu ngân sách từ dầu thô giảm

Ngày 9/9, Bộ Tài chính đã công bố tình hình thu chi ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 8/2015. Theo đó, tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 8 ước đạt 57.300 tỉ đồng; lũy kế 8 tháng ước đạt 618.000 tỉ đồng, bằng 67,8% dự toán, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, thu từ dầu thô tháng 8 ước đạt 4.700 tỉ đồng, giảm khoảng 800 tỉ đồng so với tháng trước. Lũy kế 8 tháng ước đạt 47.000 tỉ đồng, bằng 50,7% dự toán, giảm 34,1% so với cùng kỳ năm 2014. “Giá dầu giảm mạnh (bình quân gần 60 USD/thùng, giảm trên 40 USD/thùng so với giá dự toán), nên số thu từ dầu thô đạt thấp cả về tiến độ dự toán và so với cùng kỳ năm trước”- Báo cáo Bộ Tài chính nêu.

Theo Bộ Tài chính, giá dầu suy giảm xuống mức thấp nhất kể từ khủng hoảng tài chính 2008. Trong đó ngày 24-8, dầu WTI xuống mức khoảng 38USD/thùng, dầu Brent là 42USD/thùng. Ngày 28-8, giá dầu thế giới có sự hồi phục mạnh do tăng hơn 10% trong vòng một ngày lên mức 42USD/thùng đối với dầu WTI và 47USD/thùng đối với dầu Brent.

Bộ Tài chính cũng cho biết nhờ có điều chỉnh chính sách thu đối với một số tài nguyên khoáng sản và thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nên nhiều khoản thu nội địa tiến độ đạt khá (trên 70% dự toán năm); có khoản đã hoàn thành dự toán năm, như: thuế bảo vệ môi trường đạt 110,2%, thuế sử dụng đất nông nghiệp đạt 103%,...; các khoản thu về nhà, đất đạt 97,8% dự toán; lệ phí trước bạ đạt xấp xỉ 90% dự toán...