Thu nhập của người Việt tăng 2 tỉ USD mỗi năm

Thu nhập dành cho tiêu dùng của người Việt Nam đang tăng thêm 2 tỉ USD mỗi năm, và sẽ đạt 30 tỉ USD trong năm nay. Con số này do Công ty kiểm toán KPMG công bố trong bảng báo cáo về môi trường đầu tư của Việt Nam trong năm 2007. Theo đó, GDP bình quân đầu người của Việt Nam hiện là 800 USD, nhưng nếu tính cả những thu nhập chưa được thống kê hết, con số này có thể đạt mức trên 1.000 USD. Tại các thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM, con số này có thể cao gấp đôi. Đây chính là một phần lý do tại sao giá trị bán lẻ của Việt Nam ở mức 43,5% so với GDP, cao hơn so với của Trung Quốc (35%) và Thái Lan (33%).