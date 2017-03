Thu phí ATM của người nghèo?!

Cụ thể từ tháng 6, phí rút tiền ngoài hệ thống sẽ nâng từ 3.300 đồng lên 5.500 đồng/lần; ngoài ra việc rút tiền nội mạng cũng có thể mất phí bởi Hội Thẻ đang đề nghị dù trước đó Nhà nước đã ba lần từ chối. Lý lẽ của họ vẫn thế: Đầu tư cho hệ thống ATM ngốn chi phí rất lớn, gần đây còn tăng vì lý do an ninh. Thêm nữa là phí rút tiền ngoại mạng của vài NH đã “lặng lẽ” nâng lên mức 5.500 đồng/lần từ cuối năm 2010 mà khách hàng không phàn nàn gì (?).

Dĩ nhiên nếu hạch toán riêng nghiệp vụ ATM thì lý lẽ kia rất... có lý, bởi lỗ như thế mà kéo dài thì ai chịu thấu? Song nó trở nên lạc điệu và phản cảm khi kết quả kinh doanh quý I-2011 vừa công bố cho thấy hầu hết các NH đều tiếp tục có lãi “khủng”. Cụ thể, Ngân hàng NVB đứng đầu về mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế so với cùng kỳ 2010, tăng 290%, đạt hơn 60 tỉ đồng; EIB tăng gấp đôi cùng kỳ, đạt hơn 850 tỉ đồng; ACB tăng gần 50%, HBB và SHB tăng 26%...

Không cần lý giải thì ai cũng thấy lý do: Lãi suất huy động bị khống chế ở mức 14%/năm nhưng lãi suất cho vay luôn được đẩy lên 18%/năm (cho vay sản xuất thông thường) và 20%-23%/năm (đối với cho vay phi sản xuất) nên mức chênh lệch vào-ra có khoảng cách lớn, đem lại lãi “khủng” nói trên cho NH. Ngoài ra do siết ngoại tệ tự do, dẫn tới nhiều khách hàng ồ ạt mở thẻ tín dụng, góp phần đem lại tăng trưởng rất lớn trong mảng dịch vụ NH: EIB tăng trưởng hơn 320%, STB tăng 48,5%, CTG tăng 30%, ACB tăng 152% so với cùng kỳ 2010...

Mặt khác, theo xác nhận của lãnh đạo trung tâm thẻ một NH cổ phần, những người thường xuyên rút tiền mặt từ ATM đa số là người làm công ăn lương, tức là đối tượng chịu tác động mạnh của lạm phát. Do Nhà nước bắt buộc họ mới phải nhận lương qua thẻ chứ thực lòng họ không muốn. Bằng chứng là có đến 95% số người dùng thẻ ATM là để rút tiền mặt; thậm chí tiền vừa vào tài khoản, chủ thẻ đã rút ra chi tiêu... Vì thế dễ hiểu vì sao NH chẳng mặn mà phục vụ nhóm đối tượng này!

Song từ cái nhìn toàn cục lại thấy rõ Nhà nước đã tạo quá nhiều ưu đãi, đem lại kết quả kinh doanh rất cao cho hoạt động NH thì các tổ chức này nên nêu cao đạo đức, san sẻ với người hưởng lương đang oằn mình chịu đựng lạm phát bằng việc từ bỏ ý định thu phí.

BẰNG LĨNH