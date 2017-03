Thu phí nội mạng ATM: Chưa hợp lý!

Một số NH công bố biểu phí Vietcombank: Rút tiền 1.100 đồng/giao dịch (đã có VAT). Truy vấn số dư, in sao kê/in chứng từ vấn tin tài khoản: 550 đồng/giao dịch. Chuyển khoản: 5.500 đồng/giao dịch. Vietcombank có hơn 1.600 máy ATM trên toàn quốc. SeABank: Rút tiền 550 đồng/giao dịch, in sao kê 330 đồng/giao dịch, chuyển khoản: 3.300 đồng/giao dịch. Các NH như Dong A Bank, TienPhong Bank, SCB… thông báo tiếp tục không thu phí giao dịch ATM nội mạng. Sẽ giảm 50% phí rút tiền ATM cho công nhân Đối với đối tượng khách hàng công nhân, người thu nhập thấp, Vietcombank dự kiến giảm 50% phí giao dịch rút tiền ATM nội mạng. Cái khó là phải làm sao xác định được đúng đối tượng. Về mặt kỹ thuật, nhân viên kế toán phải xử lý hợp lý các khoản thu phí trong trường hợp thu trước và hoàn lại cho khách hàng. Có thể trong 1-2 tháng tới Vietcombank sẽ thực hiện. Ông NGUYỄN VĂN TUÂN, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Hoàn toàn không đồng ý Tôi hoàn toàn không đồng ý với việc thu phí nội mạng của NH vì nhiều lý do. Thứ nhất: Nói thu phí nhằm hướng tới phát triển hệ thống không dùng tiền mặt tại sao NH không dùng phương thức khác mà lại đánh vào thu nhập của người dân. Thứ hai: Mức thu nhập chung của công nhân chúng tôi rất thấp. Số tiền ít ỏi đó phải chi tiêu cho cả tháng, mỗi lần chỉ dám rút ra 500.000 đồng, có khi 100.000-200.000 đồng. Hơn nữa, thu phí mà dịch vụ có tốt lên đâu. Chị Lê Thanh Thảo, công nhân ở quận Bình Thạnh, TP.HCM Không nhỏ chút nào Số tiền phí NH nghĩ là nhỏ nhưng người dân nghèo, thu nhập thấp, kể cả người thu nhập mấy chục triệu đồng/tháng cũng không nhỏ chút nào. Mỗi tháng tôi phải rút 3-4 lần tiền lương trong thẻ ATM, mấy lần chuyển khoản tiền ma chay, đám cưới, thôi nôi, thăm người bệnh, gửi về gia đình. Mà đâu phải người thân mình đều xài thẻ cùng NH. Ông NGUYỄN XUÂN THU, trưởng phòng kinh doanh một công ty thực phẩm xuất khẩu lớn ở TP.HCM Cần giới hạn định mức giao dịch cao Nếu có thu phí thì cần giới hạn mức giao dịch cao lên, ví dụ mức giao dịch 2-3 triệu đồng thì không thu phí giao dịch, dưới 10 triệu đồng thì thu mức thấp chỉ 1.000 đồng/lần, hơn nữa thì tối đa 2.000 đồng. Nên thu phí nhưng phải đúng thời điểm, tùy đối tượng, từng mức thì mới hợp lý chứ thu lúc này là quá vội vàng. Chị Dương, từng làm ở NH QUANG HUY - TÚ UYÊN