Thu thuế du lịch đối với khách nước ngoài?

Hơn 6 triệu khách quốc tế đến Việt Nam

Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết trong tháng 11.2012, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 655.701 lượt, tăng 24,4% so với tháng trước và tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2011. Tính chung 11 tháng năm 2012, số du khách đến Việt Nam ước đạt hơn 6 lượt, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2011.