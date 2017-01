Thứ trưởng Bộ Công Thương làm việc tại Lotte Mart

Đại diện Lotte Mart cho biết để chuẩn bị cho nhu cầu tiêu dùng tết, siêu thị đã chủ động tăng nguồn hàng. Cụ thể, đối với sản phẩm thiết yếu như thực phẩm, bánh kẹo, cà phê, đồ uống… siêu thị chủ động tăng 30% nguồn hàng dự trữ so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời chú trọng vào chất lượng, mẫu mã các loại sản phẩm mang lại không khí tết cho người tiêu dùng.





Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa thị sát mặt hàng bánh, kẹo tết.

Đối với rau củ, thực phẩm tươi sống, dự đoán dịp tết sẽ tăng khoảng 20%, trong khi đó nguồn cung đang giảm do ảnh hưởng mưa bão. Tuy nhiên, Lotte Mart cam kết đảm bảo nguồn hàng phục vụ người tiêu dùng cả nước, nguồn hàng dự trữ tăng 50%-70% so với ngày thường và tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, những mặt hàng rau củ quả, hàng tươi sống đều đạt chứng nhận VietGAP, HACCP, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.



Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa sử dụng ứng dụng truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Đại diện Lotte Mart cho biết thêm nhằm ổn định giá, tránh xảy ra tình trạng sốt giá ảo dịp cuối năm, siêu thị tập trung bình ổn các mặt hàng thực phẩm khô, thực phẩm tươi sống, bánh kẹo, nước giải khát… Đây đều là những mặt hàng dự đoán sẽ có nhu cầu tăng mạnh trong dịp tết. Bên cạnh đó, siêu thị cũng tích cực giảm giá 5%-49% các mặt hàng này nhằm kích thích sức mua.



Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đánh giá cao công tác chuẩn bị hàng hóa và giải pháp bình ổn thị trường của siêu thị. Thứ trưởng lưu ý siêu thị cần đặc biệt chú ý vào cao điểm mua sắm tết, cần đảm bảo đầy đủ hàng hóa, giá cả tốt nhất phục vụ cho người dân TP và cả nước.