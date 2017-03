Thứ trưởng Bộ KH&ĐT: 'Tôi luôn mặc vest của May 10'

Tuy nhiên, các DN của Việt Nam chủ yếu là DN nhỏ và vừa. Nhà nước không thể hỗ trợ hết từng DN, bản thân các DN phải cạnh tranh bằng giá cả và chất lượng hợp lý với hàng hóa với thế giới. Chiếc áo tôi đang mặc là của Công ty May 10.

Chia sẻ tại buổi lễ công bố chuỗi sự kiện 20 năm Giải thưởng Chất lượng quốc gia và tọa đàm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, diễn ra chiều 5-1 ở Hà Nội, Thứ trưởng Đặng Huy Đông cho rằng cạnh tranh quốc gia chỉ có thể đạt được trên cơ sở cạnh tranh của từng DN. Tuy nhiên, các DN của Việt Nam chủ yếu là DN nhỏ và vừa. Nhà nước không thể hỗ trợ hết từng DN, bản thân các DN phải cạnh tranh bằng giá cả và chất lượng hợp lý với hàng hóa với thế giới.

Đặc biệt, Thứ trưởng Đặng Huy Đông cho hay ông vẫn thường mặc bộ vest do Công ty May 10 sản xuất trong các cuộc họp. Vừa cầm chiếc áo đưa lên, ông Đông nói rằng các DN phải đặc biệt chú trọng vấn đề chất lượng sản phẩm và mẫu mã mới có thể giữ chân khách hàng, như việc ông vẫn thường xuyên dùng hàng của May 10.



Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đặng Huy Đông.

Ông Nguyễn Xuân Hoan, đại diện Công ty May 10, cho biết các bộ vest của hầu hết lãnh đạo nhà nước, các bộ trưởng cũng như Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài đều do Công ty May 10 thiết kế và may đo.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ KHCN, cho rằng năng suất chất lượng chính là sự sống còn của các DN và là vấn đề cốt lõi của nền kinh tế Việt Nam. Hơn nữa thực tiễn hiện nay, năng suất và chất lượng hàng hóa của Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề, sức cạnh trạnh còn thấp so với các nước trong khu vực. Đặc biệt, người người tiêu dùng đang lo lắng cho vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và hàng giả, hàng nhái.



Bộ trưởng Bộ KHCN Nguyễn Quân.

“Năng suất và chất lượng quyết định sự tồn tại của DN trong nền kinh tế. DN sẽ chết nếu không thể có sản phẩm cạnh tranh được ở nước ngoài và trên sân nhà. Nhìn nhận thực tế năng suất lao động của Việt Nam thấp hơn với các nước như Thái Lan, Singapore bởi trình độ sản xuất, công nghệ, tay nghề còn thua kém. Trong khi đó mẫu mã sản phẩm không thu hút được khách hàng. Do đó, các DN cần đổi mới công nghệ, tạo ra nhiều sản phẩm mới để cạnh tranh mạnh hơn nữa” - ông Quân nhấn mạnh.

TS Lưu Bích Hồ, chuyên gia kinh tế, thẳng thắn chia sẻ: "Làm gì cũng phải có năng suất, chất lượng mới phát triển được. Nền kinh tế chúng ta hiện nay đang gặp nhiều vấn đề và chưa làm được như chúng ta mong muốn vì chúng ta chưa chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Và quan trọng nữa là vì chưa có đổi mới và sáng tạo. Đổi mới sáng tạo gắn với giáo dục, đào tạo và KHCN chưa triển khai được”.

Ông Hồ đưa ra thông tin theo một nghiên cứu của ông và cộng sự sắp được công bố, sớm nhất vào năm 2030 và muộn nhất là vào năm 2050, Việt Nam mới trở thành một nước công nghiệp hiện đại thực sự. Để thực hiện được mục tiêu này, bản thân DN và các nhà lãnh đạo quản lý nhà nước phải làm việc có năng suất, chất lượng cao. DN là trung tâm, chủ thể của nền kinh tế. “DN phải tự vươn lên đạt năng suất và chất lượng cao vì chính DN chứ đừng vì giải thưởng” - TS Hồ nêu quan điểm.