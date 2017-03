Thủ tục hải quan: Quá nhiều quy định thiếu thực tế

Theo Công ty May Veston Shonai (Phú Thọ), việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài theo Thông tư 116/2008/TT-BTC quá phức tạp và gây khó khăn không ít cho doanh nghiệp (DN).

Mỗi nơi một mức phí

Trước những vướng mắc xung quanh Thông tư 116 nêu trên, mới đây Công ty TNHH Suncom Technology Việt Nam đề nghị cho phép được lựa chọn hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ hoặc hình thức khai báo một lần giao hàng nhiều lần. Cũng theo đại diện của công ty này thì hiện đang có tình trạng các chi cục hải quan chưa thống nhất mức phí về việc thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công.

Phản hồi đề nghị của Công ty TNHH Suncom Technology Việt Nam, Tổng cục Hải quan đã có công văn do Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh ký. Theo công văn này, nếu DN đáp ứng đủ điều kiện quy định của từng loại hình thì được áp dụng thủ tục hải quan đối với loại hình đó. Còn về mức phí, Tổng cục Hải quan cũng khẳng định sẽ kiểm tra lại để chấn chỉnh kịp thời nếu đúng như DN này phản ánh.

Về thủ tục thanh khoản hợp đồng, theo quy định, khi thanh khoản hợp đồng gia công phải kèm theo chứng từ thanh toán của bên đặt gia công, nếu chưa có thì sẽ do lãnh đạo cơ quan hải quan xem xét, giải quyết cho gia hạn nhưng không quá 30 ngày. Tuy nhiên, theo Công ty May Veston Shonai (Phú Thọ), thực tế hầu hết các đơn hàng xuất đi đều bị nợ kéo dài, có khi đang làm lô hàng sau mà chỉ được thanh toán một phần của lô hàng trước mà thôi. Như vậy, DN không đáp ứng được yêu cầu về thủ tục hải quan. Về thanh khoản hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu, Công ty Yazaki EDS Việt Nam (Bình Dương) cho biết: Theo quy định chậm nộp là 30 ngày nhưng thực tế sau bốn tháng xuất khẩu DN mới nhận được chứng từ thanh toán. Do vậy DN này cũng đề nghị được kéo dài thời gian chậm nộp.

Về vấn đề này, theo ông Vũ Ngọc Anh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, đề nghị DN tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành. Việc cho phép gia hạn thời hạn nộp chứng từ thanh toán đối với hàng sản xuất xuất khẩu là 15 ngày chứ không phải 30 ngày như DN nêu. Hàng gia công gia hạn là 30 ngày là tạo điều kiện thuận lợi cho DN.

Vướng thời điểm đăng ký định mức

Theo Công ty May Veston Shonai (Phú Thọ), việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài còn quá phức tạp và gây khó khăn không ít cho DN. Cụ thể, về thời điểm đăng ký định mức, DN phải đăng ký định mức thực tế cùng với hợp đồng hoặc trước khi nhập lô hàng đầu tiên. Trong khi đó, DN chưa sản xuất mẫu mà có sản xuất thì trong quá trình sản xuất còn có nhiều phát sinh (hoặc là tiêu hao lớn hoặc là tiêu hao nhỏ hơn) do quy trình sản xuất hoặc do chất lượng nguyên phụ liệu. Khi ký được hợp đồng rồi nhưng chưa có tài liệu kỹ thuật hướng dẫn thì chưa biết nguyên phụ liệu nào may cho mã nào... Như vậy, định mức thực tế mà lại không thực tế.

Cũng theo Công ty May Veston Shonai, mặc dù quy định cho phép DN được điều chỉnh nhưng phải giải trình “do thay đổi tính chất nguyên phụ liệu, điều kiện gia công”. Nhưng vấn đề ở đây không phải do tính chất nguyên phụ liệu, điều kiện gia công mà là do DN chưa có cơ sở để xác định định mức thực tế chính xác. Nếu xin điều chỉnh lại thì chắc chắn DN sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Về thời điểm đăng ký định mức, ông Vũ Ngọc Anh cũng cho biết Tổng cục Hải quan đang tổng hợp trình Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể vấn đề này theo hướng tạo thuận lợi cho DN. Về việc xuất trình chứng từ thanh toán tiền công gia công, quy định yêu cầu DN phải xuất trình chứng từ thanh toán tiền công gia công là cần thiết để chứng minh có việc gia công giữa các bên, tránh việc lợi dụng loại hình gia công để gian lận thương mại.