Thủ tướng dự lễ khởi công nhiều nhà máy tại Kiên Giang

Tiếp đó, Thủ tướng cũng đã đến nhà máy sản xuất thuốc lá của Công ty TNHH Liên doanh VINA-BAT và cắt băng khánh thành nhà máy sản xuất giày thể thao xuất khẩu (do Công ty Cổ phần Thái Bình Kiên Giang làm chủ đầu tư).



Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cắt băng khánh thành tại Nhà máy giày Thái Bình Kiên Giang.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng dự lễ khởi công xây dựng Nhà máy may Vinatex An Biên tại khu đô thị Thứ 7, thuộc thị trấn Thứ 7, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Đây là dự án thứ hai của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.



Nhà máy may Vinatex An Biên có tổng mức đầu tư dự kiến 210 tỉ đồng, sử dụng trên 2.000 lao động, sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh Kiên Giang và các tỉnh lân cận, giải quyết công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương.