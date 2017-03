Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Ngăn chặn suy giảm, không để dân đói

Ngay mở đầu phát biểu tại hội nghị ngành tài chính sáng qua (3-12), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Biến động của kinh tế thế giới đã ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam. Ba tháng đầu năm 2008, nhập siêu tăng 64%, dẫn đến thâm hụt cán cân thanh toán. Hàng loạt tác động đó cộng với yếu kém vốn có của nền kinh tế như cơ cấu đầu tư, chính sách tiền tệ và nhiều việc giải quyết chưa tốt đã dẫn tới lạm phát tăng đột biến.

Để giải quyết những khó khăn, Thủ tướng chỉ đạo: “Năm 2009 phải triển khai đồng bộ các giải pháp nhưng trọng tâm của các giải pháp là nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế. Không để người dân đói”.

Đã kiềm chế được lạm phát nhưng không được chủ quan

Thủ tướng thừa nhận lạm phát tăng cao đã làm kinh tế vĩ mô đất nước bất ổn. Chính phủ đã đưa mục tiêu kiềm chế lạm phát, đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững bằng tám nhóm giải pháp. Từ tháng 6 đến nay, chúng ta đã kiểm soát được giá cả. Tháng 9, 10 và 11, chỉ số giá tiêu dùng đều ở mức âm. Điều đó cho thấy việc kiềm chế lạm phát đã có kết quả bước đầu nhưng không thể chủ quan vì nguyên nhân sâu xa chưa được giải quyết.

Nêu lên những khó khăn, theo Thủ tướng, chuẩn bị bước vào năm 2009, trước thách thức mới của suy thoái kinh tế toàn cầu, dự báo tăng trưởng kinh tế 2009 sẽ thấp hơn nhiều so với 2008 và 2007. Sự suy thoái của các nền kinh tế lớn trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản... sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến xuất khẩu, đầu tư nước ngoài, du lịch... của Việt Nam.

“Theo ước tính của Bộ Công thương, xuất khẩu 2008 so với 2007 chỉ tăng 30% và 2009 so 2008 chỉ tăng 5%. Đầu tư nước ngoài đã xuất hiện các dấu hiệu chậm lại ở các dự án đã triển khai và chuẩn bị triển khai do khó khăn từ nền kinh tế đất nước họ. Ước tính của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, du khách đến Việt Nam năm 2008 chỉ tăng 2% so với 2007. Còn năm 2009, có khả năng thấp hơn hoặc không tăng. Đây là những hệ lụy của sự suy giảm kinh tế thế giới, đồng thời còn do tác động của các chính sách, giải pháp kiềm chế lạm phát của ta” - Thủ tướng nêu.

Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp

Trong năm 2009, một nội dung mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ngành tài chính cần chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện linh hoạt chính sách thuế. “Trong lúc này, Chính phủ phải hỗ trợ doanh nghiệp và người dân về thuế. Bộ Tài chính cần tính toán cụ thể để triển khai các ưu đãi về thuế ngay đầu năm 2009. Cụ thể, giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp ngay trong quý IV-2008; giảm 30% thuế cho doanh nghiệp khó khăn trong năm 2009; thời gian chậm nộp thuế thay vì sáu tháng như trước đây nay kéo dài lên chín tháng; hoàn thuế VAT phải nhanh hơn. Cũng ngay trong năm 2009, Bộ Tài chính cần phải lập quỹ bảo lãnh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn, giao Ngân hàng Đầu tư-Phát triển bảo lãnh cho doanh nghiệp vay” - Thủ tướng chỉ đạo.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh cho biết lường trước được những khó khăn này, Chính phủ đã trình Quốc hội và đã đưa vào nghị quyết về dự toán ngân sách năm 2009 cho phép Chính phủ được điều hành chính sách thuế và các điều kiện cụ thể để giảm, giãn, hoãn chính sách thuế. Mục đích là để hỗ trợ cho sản xuất và khuyến khích thúc đẩy xuất khẩu đảm bảo làm sao ngăn ngừa được suy giảm kinh tế ở trong nước.

Ông Vũ Văn Ninh cho biết: “Bộ Tài chính cũng đã trình Chính phủ trong phiên họp hôm 2-12 các kế hoạch để thực hiện nghị quyết này. Cụ thể, đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% thuế ngay trong quý IV năm 2008 và cả năm 2009 cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh và xuất khẩu. Phần thuế còn lại sẽ cho giãn kéo dài từ sáu đến chín tháng”.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu ngành tài chính cần phải rà soát các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về thuế để có sự tăng, giảm cho phù hợp. Mặt hàng nào cần tăng thì phải tăng, mặt hàng nào cần giảm thì phải giảm với mục tiêu khuyến khích sản xuất trong nước, hỗ trợ xuất khẩu, đồng thời hạn chế nhập siêu. Theo Thủ tướng, điện thoại cao cấp, ôtô đắt tiền... là những mặt hàng cần phải tăng thuế lên nhiều lần.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh: Kinh doanh chứng khoán: Lãi thì mới tính thuế Việc đánh thuế kinh doanh chứng khoán có tác động tâm lý đến thị trường nên vừa rồi Bộ Tài chính cũng trình Chính phủ. Nhưng việc xem xét dừng, giãn hoặc là hoãn, giảm, miễn thuế thì lại không thuộc thẩm quyền của Thủ tướng. Tôi cũng có đề nghị với Chính phủ là giao cho Bộ Tài chính sẽ báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cụ thể. Tuy nhiên, nếu vẫn thu thuế thu nhập cá nhân đối với kinh doanh chứng khoán thì Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu hướng dẫn về mặt kỹ thuật để làm sao đến cuối năm mới tính toán, nếu thực sự có lãi thì mới tính thuế, còn lỗ thì thôi.